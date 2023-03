Depeche Mode será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Depeche Mode. La banda británica de música electrónica formada en 1980, será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Everything Counts, Enjoy The Silence, Never Let Me Down Again, It's No Good , Masters And Servant, Personal Jesus, Strangelove, Policy Of Truth, Walking In My Shoes, Just Can't Get Enough, World in my eyes, Dangerous y Only When I Lose Myself, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este emblemático grupo.