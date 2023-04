El drama de una platense: la engañaron con una compra y le robaron casi medio millón de pesos de su cuenta

Una mujer platense, fue víctima de una estafa, al querer vender un inmueble mediante la red social faceboook, por Marketplace (es una plataforma en línea que conecta a compradores y vendedores para comercializar y vender sus productos).

En diálogo con EL DIA, Marcela, la denunciante de este hecho, relató como fue el paso a paso del contacto que tuvo con el hombre que le robó dinero de su cuenta: "La venta era de un frente de placard, por facebook, por marketplace, que siempre publico. El día viernes 11 de la mañana, me escribe una señora y me dice que me va a llamar el marido. Le paso mi numero de celular y se contacta y me dice que estaba interesado en comprarlo porque estaba barato y lo había visto en otro lado mas caro".

A su vez, siguiendo con la secuencia de la llamada, agregó: "Me dice que lo va a pasar a buscar tipo 17 de la tarde, un empleado, porque él no podía y ya aprovechaba el flete, ya que estaba repartiendo semillas en la Ciudad de La Plata. Yo le creo, siempre me habló con mucho amor, me endulzaba con las palabras".

Tras haber coordinado casi todo, quedaba un último detalle, que no termina siendo menor: el pago. "Resulta ser que me llama, me pasa una foto de una transferencia exitosa, pero como una cuenta de empresa y no estaba agendada en él, tenía que ir al cajero a aceptar esa transferencia de 8mil pesos. Yo voy totalmente sin saber que era una burla. Fui al cajero, con mi hijo, porque yo me pongo nerviosa. Él lo dirigía, siempre con un trato amable. Sale un comprobante, en la cuál mi hijo le da el número con unas letras que salió. Él me dice que estaba todo bien. Yo pensé que era un código de una autorización, nunca pensé esto. Me dice que la transferencia no se pudo hacer si no tengo otra tarjeta, y le dije que tenía la de mi marido. Corté y le dije que iba a volver al cajero. Ahí es cuando le explico a mi marido y me dice `que raro, ¿no será una estafa?´".

Ya con un pensamiento distinto en su cabeza, tras lo sucedido, Marcela procede a tomar su teléfono e ingresar en su cuenta DNI, para saber realmente que había ocurrido. "Me fijo con el teléfono y me había sacado 468.000 pesos. Me robó dos sueldos que tenía ahorrado para hacer cosas y plata de mi hermano. Me dejó sin nada. Uno cree en la buena gente, pero ahora todo es una farsa", aseguró.

Por último, este medio pudo acceder a las denuncias presentadas por la damnificada, donde se pueden observar los datos de las cuentas en las que se hicieron las transacciones. En cuánto a una posible respuesta del banco, ella confirmó: "Me dijeron que va a estar en revisión, para ver si me devuelven algo, porque es una cuenta sueldo y me dejaron sin nada. Estoy esperando una respuesta favorable", cerró.