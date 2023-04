Rivales accesibles para Argentina en el Mundial Sub 20, con 18 partidos en el Único

El seleccionado argentino de fútbol Sub 20 compartirá el grupo A del Mundial de la categoría que se jugará en la Argentina con Uzbekistán (rival del debut), Guatemala y Nueva Zelanda, según el sorteo de la FIFA realizado ayer en Zurich.

La cita comenzará el 20 de mayo, con el partido inaugural entre Argentina y Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y finalizará el domingo 11 de junio en el estadio Único Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona.

En el sorteo estuvieron presentes Juan Pablo Sorín -campeón del mundo Sub 20 en Qatar 1995- y el francoargentino David Trezeguet -campeón mundial mayor en Francia 1998.

Justamente, el exlateral izquierdo de River y Argentinos Juniors fue el encargado de sacar la bolilla de color celeste, ya que Argentina es organizador, sabiendo que integraría el primer grupo por ser el país anfitrión.

Posteriormente se continuó con el resto de los cabezas de serie que fueron Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

Una vez distribuidos los grupos se sortearon el bombo 2 (Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia), el bombo 3 (Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiji) y el bombo 4 (Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez).

Como reglamentación, ningún equipo de una misma Confederación y Federación se podía cruzar en la primera ronda, por lo que Argentina ya evitaba desde el ingreso a Brasil, Ecuador y Colombia.

El azar determinó que los primeros copones tengan a rivales de Conmebol como Ecuador y Colombia y recién en el tercero salió Nueva Zelanda, uno de los más deseados por los directivos nacionales.

El conjunto neozelandés se clasificó sin problemas al Mundial y en la Copa de Oceanía Sub-19 goleó a Fiji por 3 a 0. Nunca pasó a los octavos de final en las tres participaciones históricas.

En el momento del bombo 3, el único rival que no podía estar era Fiji, y ahí salió Uzbekistán, que se clasificó con comodidad por parte de Asia y será el primer partido del Mundial este 20 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Y finalmente, Guatemala completó la zona del conjunto de Javier Mascherano, en un sorteo totalmente favorable porque evitó las potencias como Inglaterra y Nigeria.

los grupos y sus partidos

Grupo A. Sábado 20/5: Guatemala-Nueva Zelanda, (Santiago del Estero). Argentina-Uzbekistán (Santiago del Estero). Martes 23/5: Uzbekistán-Nueva Zelanda (Santiago del Estero). Argentina-Guatemala (Santiago del Estero). Viernes 26/5: Uzbekistán-Guatemala (Santiago del Estero). Argentina-Nueva Zelanda (San Juan).

Grupo B. Sábado 20/5: EE. UU-Ecuador (San Juan). Fiji-Eslovaquia (San Juan). Martes 23/5: EE.UU-Fiji (San Juan). Ecuador-Eslovaquia (San Juan). Viernes 26/5: Ecuador-Fiji (Santiago del Estero). EE.UU-Eslovaquia (San Juan).

Grupo C. Domingo 21/5: Israel-Colombia (La Plata). Senegal-Japón (La Plata). Miércoles 24/5: Senegal-Israel (La Plata). Japón-Colombia (La Plata). Sábado 27/5: Senegal-Colombia (La Plata). Japón-Israel (Mendoza).

Grupo D. Domingo 21/5: Nigeria-Rep. Dominicana (Mendoza). Italia-Brasil (Mendoza). Miércoles 24/5: Italia-Nigeria (Mendoza). Brasil-Rep. Dominicana (Mendoza). Sábado 27/5: Brasil-Nigeria (La Plata). Italia-Rep. Dominicana (Mendoza).

Grupo E. Lunes 22/5: Inglaterra-Túnez (La Plata). Uruguay-Irak (La Plata). Jueves 25/5: Uruguay-Inglaterra (La Plata). Irak-Túnez (La Plata). Domingo 28/5: Irak-Inglaterra (La Plata). Uruguay-Túnez (Mendoza).

Grupo F. Lunes 22/5: Francia-Corea del Sur (Mendoza). Gambia-Honduras (Mendoza). Jueves 25/5: Francia-Gambia (Mendoza). Corea del Sur-Honduras (Mendoza). Domingo 2875: Francia-Honduras (La Plata). Corea del Sur-Gambia (Mendoza).

SEGUNDA FASE. Octavos de final. (#37) Martes 30-5: 2A vs. 2C (Mendoza). (#38) Martes 30-5: 1B vs. 3A/C/D (Mendoza). (#39) Miércoles 31-5: 1E vs. 2D (La Plata). (#40) Miércoles 31-5: 1D vs. 3B/E/F (La Plata) (#41) Miércoles 31-5: 1A vs. 3C/D/E (San Juan). (#42) Miércoles 31-5: 1C vs. 3A/B/F (San Juan). (#43) Jueves 1-6: 2B vs. 2F (Santiago del Estero). (#44) Jueves 1-6: 1F vs. 2E (Santiago del Estero).

Cuartos de final. (#45) Domingo 4-6: G38 vs. G44 (Santiago del Estero). (#46) Sábado 3-6: G37 vs. G40 (San Juan). (#47) Sábado 3-6: G39 vs. G42 (San Juan). (#48) Domingo 4-6: G41 vs. G43 (Santiago del Estero).

Semifinales. (#49) Jueves 8-6: G45 vs. G46 (La Plata). (#50) Jueves 8-6: G47 vs. G48 (La Plata).

Final. Domingo 11/6: G49 vs. G50 (La Plata).