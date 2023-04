Alberto Fernández insistió con que hayan PASO en el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández argumentó su decisión de no competir por su reelección al sostener que no quiso sumar "un elemento más de disputa" al Frente de Todos. "Nunca he sido un obstáculo de un proyecto colectivo", afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido, el mandatario admitió egos al interior de la coalición, y pidió resolver las diferencias en el oficialismo de forma "amigable" y mediante el voto de la sociedad, al tiempo que indicó que si Cristina Kirchner "quiere ser" candidata a presidenta en las elecciones, "puede serlo". "Lo que quiera hacer Cristina, lo resolverá Cristina, no voy a opinar sobre eso. Si se quiere presentar, que lo haga. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para querer presentarse", expresó.

Sobre su decisión de no ir por otro mandato era "lo que tenía que ser" y reafirmó que su "preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar Argentina". "Estoy ocupado de solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer", subrayó Fernández.

Con relación a su gestión, afirmó que "dejó todo de él" y "no se llevó nada", planteó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y consideró que "los esfuerzos sirvieron".

En otro orden, sin mencionarlo, se refirió al líder libertario Javier Milei al se preguntar "cuál es la casta" y afirmar que a ese sector lo constituyen "los que cobran 25 mil dólares para dar una conferencia". "La casta no los que van a a laburar todos los días, o yo que cobro un sueldo se presidente", dijo y advirtió: "Los que protestan contra la casta son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia".

Y también se refirió al Poder Judicial al decir que "gran parte de la Justicia funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroquelan para defenderse a sí mismos" y lamentó que "una parte del sistema político argentino que responde a ese poder".