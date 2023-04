La inseguridad hace recrudecer la disputa interna en el oficialismo

Acusaciones cruzadas, críticas y chicanas mezcladas con declaraciones de alto impacto, dieron marco a un renovado capítulo de la disputa que se libra en el Frente de Todos. Esta vez fue la inseguridad la que puso a flor de piel la feroz interna oficial que recrudeció tras el asesinato del chofer de colectivos Daniel Barrientos ocurrido en La Matanza.

De un lado desde la Casa Rosada, Aníbal Fernández. Del otro, Carlos Bianco, la mano derecha de Axel Kicillof. Todo arrancó cuando el ministro de Seguridad acusó al Gobernador de desconocer lo que ocurre en la Provincia en lo que respecta a la lucha contra el delito. Desde La Plata, le retrucaron con una chicana sonora: le pidieron a Aníbal que vaya a las Paso como candidato a gobernador “con Alberto de presidente”.

Si bien el motivo de la discordia fue la presencia y función que desempeñan las fuerzas federales en territorio bonaerense, los cruces terminaron en el terreno electoral.

Todo arrancó cuando Kicillof, el martes por la noche, volvió a expresar sus reclamos porque la Nación, dijo, no envía gendarmes a un Conurbano caliente, azotado por el delito. Fiel a su estilo filoso y directo, Aníbal salió a contestarle. “Él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede”, arrancó. “Dice que están tratando de tener 6 mil hombres (integrantes de fuerzas federales) en la Provincia. ¡Ya hay 6 mil distribuidos en todos los distritos!”, retrucó.

¿Pero cómo Kicillof no va a saber lo que hacen en la Provincia?, le repreguntaron en un reportaje radial. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: “nosotros venimos reclamando los 6 mil....”,alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos. Hace rato que están trabajando en la Provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del Conurbano”, completó el ministro de Seguridad.

“Ya que conoce tanto la Provincia, Aníbal se podría presentar a una Paso para Gobernador con Alberto de Presidente. Sería la fórmula Fernández-Fernández”

Carlos Bianco

Jefe de Asesores

Las críticas declaraciones de Aníbal generaron un dura reacción en la Gobernación. “Quizás él conoce más la Provincia que el gobernador, en ese caso Aníbal se podría presentar a una Paso para gobernador de la Provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una Paso a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula”, disparó el jefe de Asesores de Kicillof, Carlos Bianco.

Con tono de chicana, Bianco expuso así no sólo las diferencias por el manejo de la seguridad, sino también la pelea política por las candidaturas que se libra en el Frente de Todos. También, trazó una divisoria de aguas, por si hacía falta: Kicillof, como integrante del kirchnerismo, no apoyará un eventual intento de reelección del Presidente. La relación entre el mandatario bonaerense y Alberto Fernández está virtualmente quebrada.

En su respuesta a Aníbal, el funcionario bonaerense escarbó además en la herida abierta en 2015: en aquél entonces, la cara de la derrota del peronismo en la Provincia fue justamente el actual ministro de Seguridad de la Nación.

Kicillof dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires”

Aníbal Fernández

Ministro de Seguridad

“Fui testigo desde mi época de Jefe de Gabinete bonaerense, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la Provincia respecto a la presencia de gendarmes. Lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia. Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un excell o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”, completó.

En medio de los cruces, Aníbal Fernández motorizó ayer una reunión de secretarios de Seguridad de varios distritos para coordinar la actividad de los gendarmes en el Conurbano. Sergio Berni, también distanciado de su par nacional, no estuvo en esa cita. En la Gobernación dicen que no los invitaron. Otra señal de la pelea en el oficialismo, en medio de la conmoción que produjo el asesinato del chofer de colectivos en La Matanza.