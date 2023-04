Testimonios contradicen dichos de Kicillof y Berni: "Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo"

Después que el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sembraran dudas respecto de las circunstancias en las que se produjo el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, en La Matanza, algunos testimonios conocidos en las últimas horas hacen frente a esa teoría.

En sus primeras declaraciones públicas tras el crimen del lunes de Barrientos, Kicillof sostuvo que "para ser un delito vinculado al robo, tiene elementos muy dudosos y muy sospechosos". Planteó que el crimen es "prácticamente inédito", al referir que se trató de un robo en un colectivo que fue "cruzado" por un auto de apoyo y con "dos personas que suben con armas de calibre alto". "Parecía el robo de un blindado y se llevaron un bolso, una mochila y a quemarropa asesinaron a un chofer", señaló, y agregó que "no parece un robo a un colectivo en un barrio popular".

En la misma línea, Berni habló de un hecho que "no fue lo habitual. Por lo general los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos". El funcionario insistió con que no es lo habitual "que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata", y remarcó que el arma utilizada para perpetrar el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones Smith&Wesson y señaló que se trata de un arma "típica de sicario" y no "el arma de los delitos amateur del conurbano". "No sé si nos tiraron un muerto", afirmó Berni.

Sin embargo, algunos testimonios conocidos recientemente desestiman esta hipótesis al asegurar, por ejemplo, que ningún auto se cruzó al colectivo buscan evitar continuar con la circulación y que los delincuentes escaparon corriendo en dirección a un vehículo que los estaba esperando a una cuadra del lugar del hecho, en una calle paralela a la que circulaba el micro.

Uno de las voces en remarcarlo es la de María, la esposa del efectivo de la Policía de la Ciudad que viajaba en el ómnibus al momento del hecho y quien se tiroteó con los asaltantes después que le dispararan al chofer y cuando emprendieron la huida. "Es mentira que cruzaron un auto delante del colectivo. Mi marido, que estuvo ahí, me lo dijo", aseguró en declaraciones a la prensa. Incluso mencionó las imágenes captadas por una cámara de seguridad donde se ve el momento en que los asesinos suben a la unidad y a los pocos segundos descienden y no se advierte ningún vehículo cruzado delante del colectivo.

"El auto los esperaba en una calle paralela para huir", agregó la mujer.

Esta declaración coincide con lo dicho por Guillermo, uno de los poco pasajeros que viajaba en el micro cuyo conductor fue asesinado de un disparo en el pecho. El hombre, quien todos los días viaja a trabajar rumbo a CABA, coincidió en no existió ningún auto "cruzado". "Bajaron del colectivo y salieron corriendo por una calle paralela. Ahí había un coche esperándolos", afirmó.

Otro punto rebatido fue el que planteó Berni respecto a que por el tipo de arma se tratarían más de sicarios que delincuentes comunes. La esposa del efectivo policial que se tiroteó con los delincuentes contó que según le contó su marido "no sé si estaba asustado, pero pareciera que no sabía disparar el arma", dijo sobre el sujeto que abrió fuego contra el chofer.

Y respecto a cuál podría ser el motivo por el que el delincuente le disparó al colectivero, ambos coincidieron en que podría ser producto de encontrarse bajo los efectos de estupefacientes. "Estarían drogados, la verdad no lo sé. Se están diciendo un montón de barbaridades, que es la política", sintetizó Guillermo, mientras que María planteó que tal vez "no sabía manejar el arma o estaba drogado, nervioso o simplemente fue matar por matar. No les importa nada".

"Para ellos esto es raro. Para nosotros no, es el asalto de todos los días de los que vivimos acá", completó la mujer.