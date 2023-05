¿Una premonición? Revelan audios de la periodista asesinada en Corrientes: "Me quieren..."

La provincia de Corrientes sigue conmocionada por el asesinato de Griselda Blanco, una periodista de Curuzú Cuatiá que fue encontrada en su domicilio con signos de estrangulamiento y varios golpes en su cuerpo, además de varios rastros de sangre.

Por este hecho, fue detenido su ex pareja y la policía continúa investigando si realmente se trató de un femicidio o de un crimen que estaba vinculado a las investigaciones que ella misma realizaba debido a su trabajo.

A su vez, en las últimas horas surgieron novedades con respecto a este caso. Se conocieron audios de la propia víctima donde se escucha su voz hablando con una profesional médica mientras realizaba una investigación por un caso de mala praxis en un hospital local.

“Espero que si, doctora. No va a ser cosa que se arma el quilombo ahí. Ya veo que le avisan al gobernador y me quieren mandan a matar o algo. Porque mire que yo me meto con la policía, ¿eh?”, remarcó Blanco, con un tono jocoso.

Tras señalarle esa situación, continúa: “Allá en Monte Caseros no le toca el adicional y yo siempre estoy hablando, ¿vio? Y hasta los delincuentes me llegan acá a la casa. Me voy a encerrar ahora”.

Con respecto al tema de investigación, Griselda Blanco acusaba a Hospital Civil Fernando Irastroza de Curuzú Cuatiá de haber actuado de forma negligente en la atención de una amiga suya identificada como Débora Serrano. En un mensaje en sus redes sociales, había publicado: “Justicia por Débora Serrano. Murió en el hospital civil de Curuzí Cuatiá por mala praxis, los culpables que vayan presos, inclusive los directores del hospital. Juntos, unidos, todo el pueblo en busca de justicia y haremos una protesta fuera del hospital de la muerte. Si te sumas, comunicate. Todos por Débora Serrano”.