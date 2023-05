VIDEO. La emoción de Maestro Puch tras el triunfo: le dedicó su gol a un compañero fallecido

El delantero del seleccionado argentino Sub-20, Ignacio Maestro Puch, le dedicó su gol en la victoria sobre Nueva Zelanda por 5-0 al colombiano Andrés Balanta, su excompañero en Atlético Tucumán que falleció en noviembre pasado.



“Le quería dedicar el gol a la familia y también a Andrés, que está apoyando desde arriba. Pensaba mostrar la remera pero no sabía si me iban a amonestar", contó Maestro Puch, en diálogo con Directv Sports.



El delantero de Atlético Tucumán mostró una remera con la leyenda "Siempre en nuestro corazones hermano querido" y foto de Balanta con la camiseta del "decano" que tenía preparada para su excompañero fallecido en noviembre pasado, con apenas 22 años.



“Siempre lo tengo presente porque era una gran persona. Sé que me está apoyando desde arriba, desde donde me esté mirando. Él era humilde, feliz. Lo quiero mucho", agregó "Nacho", visiblemente emocionado por recordar a su amigo que murió intempestivamente tras una sufrir una descompensación durante un entrenamiento.



Maestro Puch fue titular por primera vez en el Mundial y a los 14 minutos del primer tiempo marcó el 1-0 del seleccionado argentino.



El centrodelantero es uno de los que estuvo en el torneo Sudamericano de Colombia que terminó con la Argentina eliminada en primera ronda y tuvo su pequeña revancha con su primer gol en el torneo.