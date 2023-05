Las Lobizonas aullaron fuerte y se quedaron con el clásico platense femenino de hockey

Al mal tiempo, buena cara para Las Lobizonas. Gimnasia "A" se quedó con el clásico platense de hockey femenino al vencer a Estudiantes "B" por 2 a 1, en el marco de la séptima fecha del torneo Metropolitano femenino de Primera División E2.

A pesar del cielo gris, una persistente llovizna en la mañana del sábado y los charcos en la cancha rodó la bocha en el Bosquecito, donde después de casi seis años se volvieron a encontrar Gimnasia y Estudiantes. Y como sucedió en el 2018 (primera clásico oficial, en ese caso en el marco de la categoría Metro Damas Domingo, en el Country Club de City Bell), el conjunto mens sana se quedó nuevamente con toda la alegría y felicidad.

En este caso, como quedó dicho, fue 2 a 1 con la particularidad que ambos equipos llegan invictos y en lo que se refiere a Estudiantes como único puntero de la categoría de ascenso. Y precisamente, el conjunto albirrojo se encargó de abrir el marcador en el arranque del segundo cuarto por intermedio de Paulina Colombo, de córner corto; mientras que Gimnasia (jugó su segundo partido como local en el Bosquecito por una sanción que le aplicó la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires) después lo daría vuelta.

El empate transitorio lo puso Micaela Tomari, también desde una jugada de posición fija, en el cierre del segundo parcial con lo que ambos equipos se fueron al descanso con el marcador igualado (1-1).

Sobre el cierre del tercer cuarto apareció Virginia Mehlhose, a través de una jugada, para desnivelar el tanteador para el equipo albiazul y firmar el 2 a 1, que a la postre sería el resultado definitivo. En el último parcial, Estudiantes salió a buscar con todo el empate. Marcó un gol, pero los jueces tomaron la decisión de anularlo por una infracción previa. Con la bocina final se desató el festejo interminable de las chicas de Gimnasia. No era para menos, un partido de estas características como un clásico no se gana todos los días.

En lo que respecta al partido de Intermedia también fue para Gimnasia con el mismo tanteador. Los goles de Las Lobizonas fueron conquistados por Abril Ciccodicola y Oriana López; mientras que el tanto de las albirrojas fue obra de Azul Citarelli. Al igual que la Primera División ambos equipos llegaban invictos con el Pincha como líder absoluto (había ganado en las seis presentaciones previas) y Las Lobizonas como escoltas (cuatro victorias y dos empates).

Al margen del resultado, todo se desarrolló con absoluta tranquilidad en el Bosquecito poniendo por delante los valores de confraternidad del hockey por lo que toda la campaña que se hizo durante la semana previa al partido con ambos clubes fue un éxito total.

En lo que respecta a las categorías menores del clásico platense se dieron los resultados que se detallan a continuación: Séptima: Gimnasia 3-0; Sexta: Gimnasia 7-1 y Quinta: 1-1.

En lo que tiene que ver con Santa Bárbara "A" no pudo contra GEBA "A" al perder como local 2 a 0 por lo que sufrió su segunda derrota consecutiva (venía de perder frente a Quilmes) y de esta manera también resignó el invicto jugando en su cancha de Gonnet. El partido se encuadró en la séptima fecha del torneo Metropolitano de Damas de hockey de Primera División.

Por su parte, Italiano dio la sorpresa de la jornada al vencer y dejar sin invicto a Arquitectura 2 a 1, en el Parque Olímpico, que a pesar de la derrota continúa manteniendo el liderazgo. El resto de los resultados de la máxima categoría fueron los siguientes: Belgrano 2, San Fernando "A" 3; Ciudad de Buenos Aires "A" 1, River Plate 1; Vélez Sarsfield 1, Banco Provincia 0; St. Catherines 3, San Martín 0; SIC 4, Quilmes 4 y San Lorenzo 0, Lomas 2.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: B.A.C.R.C 2, Santa Bárbara "B" 3 (Inés Donadio, Clara Urra y Clara Anacleto).

Primera C1: San Luis "A" 0, Regatas Avellaneda 1.

Primera C2: San Carlos 2 , Universitario "A" 3 (Morena Álvarez, Oriana Carnevali y Adolfina Gallo).

Primera D1: Estudiantes "A" 3 (Florencia Turchetti, Erica Giménez y Candela Safar), Banade 3 y Huracán 4, Santa Bárbara "C" 3 (Sofia Dinoia, Luisina Mocoroa y Lucía Molinari).

Primera D2: Universitario "C" 2 (Julieta Aicardi y Constanza Lond), Martín Guemes 2.

Primera D3: Universitario "B" 3 (Micaela Caroleo -2- y Rocío Alonso) , La Salle 0.

Primera D4: Santa Bárbara "D" 2 (Tiziana Olgado y Justina Vazquez) , CUBA "B" 1.

Primera E1: Santa Bárbara "F" 0, Puerto Nizuc 1.

Primera E2: SITAS "B" 4, Universitario "D" 0.

Primera E3: Lomas "C" 1, San Luis "B" 2 (Pilar Betti Lhuillier y Martina Britos) y Hurling "C" 1, Everton 1 (Sofía García Aloisi).

Primera E4: B.A.C.R.C "C" 2, Santa Bárbara "E" 0.

Primera F2: Ateneo Mercedina 1, Gimnasia "B" 2 (Ariadna Caimi y Catalina Munar Córdoba) y Asociación Coronel Brandsen 1 (Micaela Nocetti), SITAS "C" 2.

Primera F3: Albatros 1 (Amparo Díaz), Jockey Club 1.

Cabe destacar que el próximo fin de semana no habrá fecha, ya que se estará jugando el Campeonato Argentino de hockey. En tanto mañana habrá actividad en el torneo de Caballeros y el Metro Damas Domingo.