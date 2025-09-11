“Es violenta”: Gastón Soffritti lapidario con Cris Morena en el duro recuerdo de sus doce años

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos
El actor Gastón Soffritti apuntó contra Cris Morena, la tildó de haber tenido dichos “violentos” con su elenco infantil, en un recuerdo de cuando tenía 12 años, testimonio que se suma al de Eugenia “La China” Suárez y otros artistas.
En su nuevo libro “Vos sí que no tenés problemas”, el intérprete mencionó a una “mujer rubia”, delgada y de cabello ondulado que dirigía jóvenes artistas. Aunque no da un nombre directo, describe a la figura y la ubica en el tiempo, con obviedad.
“Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”, apunta uno de los párrafos.
En otra parte, cuenta que, junto a sus compañeros, se enfrentaban a estrictas reglas: “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”.
Anteriormente, en medio de un cruce con Morena, “La China” le retrucó con sarcasmo explícito: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos super tranquila”. Mientras que Peter Lanzani gritó “¡Peter!” en una extensa exclamación de su nombre como en imitación a los alaridos de la productora infantil.
En el mismo encuentro, Rocío Igarzabal reveló: “Hay una anécdota con un avión que se traba y se escuchaban tus gritos desde el pasillo y se escuchaba a Cris gritando ‘¡¿Qué pasó?! ¿Qué carajos pasó?’”.
