Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un transitado cruce de La Plata

Desde hace varios años, día tras día y a causa de múltiples factores, la Ciudad se convirtió en el escenario de un sinfín de siniestros viales que dejan como saldo un tendal de heridos y una lamentable lista de víctimas fatales. En la noche de ayer, un motociclista voló por los aires luego de chocar contra un auto en el transitado cruce del Camino General Belgrano y 489. Tras el impacto, debió ser trasladado de urgencia y permanece hospitalizado.

El incidente vial, ocurrido en uno de los cruces más cargados del Camino General Belgrano en City Bell, involucró a una moto Yamaha YBR 125 y a un Ford Ka. Por causas que se encuentran bajo análisis de los peritos, el rodado era conducida por un hombre de 63 años y terminó a escasos metros del vehículo de mayor porte, a la vera del Belgrano.

El motociclista, debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Gutierrez, pero luego fue trasladado al Hospital Rossi, tras los politraumatismos sufridos a raíz del impacto. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 39 años, no sufrió lesiones pero quedó implicado en la investigación caratulada como "lesiones culposas".

En el lugar actuaron agentes del Comando de Patrulas Norte, que se encargaron de preservar la escena del choque y requirieron la asistencia de los peritos para estudiar las causas del siniestro.

Horas antes, sobre el Camino General Belgrano en la zona del Hospital San Roque, un colectivo de la Línea 273 embistió a un ciclista que circulaba por la vera de la calzada. Producto de las heridas sufridas en la colisión, el joven ciclista debió ser trasladado de urgencia al nosocomio ubicado a escasos metros, donde le brindaron las primeras atenciones y se garantizaron que no corra riesgo de vida.