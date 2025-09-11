Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un transitado cruce de La Plata

Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un transitado cruce de La Plata
11 de Septiembre de 2025 | 16:55

Escuchar esta nota

Desde hace varios años, día tras día y a causa de múltiples factores, la Ciudad se convirtió en el escenario de un sinfín de siniestros viales que dejan como saldo un tendal de heridos y una lamentable lista de víctimas fatales. En la noche de ayer, un motociclista voló por los aires luego de chocar contra un auto en el transitado cruce del Camino General Belgrano y 489. Tras el impacto, debió ser trasladado de urgencia y permanece hospitalizado.

El incidente vial, ocurrido en uno de los cruces más cargados del Camino General Belgrano en City Bell, involucró a una moto Yamaha YBR 125 y a un Ford Ka. Por causas que se encuentran bajo análisis de los peritos, el rodado era conducida por un hombre de 63 años y terminó a escasos metros del vehículo de mayor porte, a la vera del Belgrano.

El motociclista, debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Gutierrez, pero luego fue trasladado al Hospital Rossi, tras los politraumatismos sufridos a raíz del impacto. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 39 años, no sufrió lesiones pero quedó implicado en la investigación caratulada como "lesiones culposas". 

En el lugar actuaron agentes del Comando de Patrulas Norte, que se encargaron de preservar la escena del choque y requirieron la asistencia de los peritos para estudiar las causas del siniestro. 

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Un ciclista resultó herido tras ser embestido por un micro de la Línea 273 en el Camino General Belgrano

Horas antes, sobre el Camino General Belgrano en la zona del Hospital San Roque, un colectivo de la Línea 273 embistió a un ciclista que circulaba por la vera de la calzada. Producto de las heridas sufridas en la colisión, el joven ciclista debió ser trasladado de urgencia al nosocomio ubicado a escasos metros, donde le brindaron las primeras atenciones y se garantizaron que no corra riesgo de vida. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei
Últimas noticias de Policiales

Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

El peor final: hallaron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro

El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Arturo Seguí: cuándo y dónde será
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
En el centro de La Plata los vecinos inauguraron la “Pesca deportiva municipal”
Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó
Deportes
Fassi, tras el presente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"
Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia
Se pone en modo Copa del Mundo
Espectáculos
La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
Alcaraz va al frente dentro y fuera de la cancha: ¡mirá la bomba con la que estaría saliendo!
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 
Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
Información General
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla