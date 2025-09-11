Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Sin tratamiento de ordenanzas

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
11 de Septiembre de 2025 | 19:47

Escuchar esta nota

Luego de las legislativas municipales, en las que el peronismo consiguió 7 bancas y La Libertad Avanza (LLA), 5, los concejales de la integración saliente del deliberativo local sesionaron este jueves, entre reclamos y chicanas, y sin la aprobación de nuevas ordenanzas municipales.

El resultado se verá plasmado en la representatividad del recinto a partir del 10 de diciembre, con el recambio legislativo, cuando Unión por la Patria (UP) cuente con 12 bancas que le darán mayoría simple -por el voto del presidente, Marcelo Galland- y los violetas, con nueve, contando los dos ediles del PRO.

Como no hubo terceras fuerzas que hayan penetrado el piso del 8,33 por ciento de los votos para elegir un concejal, el resto de los bloques quedará conformado por un monobloque perteneciente al PRO-Vecinal, a cargo de Darío Ganduglia; un concejal de la UCR, Gustavo Staffolani, y un tercer monobloque a cargo de Melany Horomadiuk, que rompió con el radicalismo para conformar ASAP “Nuevas Generaciones”.

Entre cruces y proyectos

Lo que primó en la primera sesión legislativa tras los comicios fue un intercambio de quejas y chicanas políticas y la presentación de proyectos para ser debatidos en comisión, que incluyeron medidas para prevenir la inseguridad y el ordenamiento vial.

Guillermo Bardón, de LLA, presentó una batería de proyectos entre los que se destacaron la creación por ordenanza de “corredores escolares seguros”, consistente en establecer caminos vigilados por guardias urbanas y cámaras en recorridos desde las paradas de micros hasta los establecimientos educativos.

LE PUEDE INTERESAR

Camioneros cerró un incremento salarial en etapas hasta febrero del 2026

LE PUEDE INTERESAR

Chivilcoy: estancadas las negociaciones por el conflicto en “La Suipachense”

Horomadiuk, en tanto, presentó un proyecto que propone regular la circulación y concentración de motos en la Ciudad. La iniciativa apunta a contener los disturbios y el caos vehicular que provocan, en muchos casos, las infracciones de algunos de estos conductores, así como las reiteradas concentraciones de motociclistas, fuente de constantes quejas por parte de los vecinos.

El proyecto, que ahora pasó a la comisión de Transporte y Tránsito para su debate, propone la prohibición de circulación de motos cuyo nivel sonoro supere los límites establecidos por las normativas nacionales, a partir de la realización de mediciones periódicas por parte de Control Urbano con sonómetros homologados. Además, en su articulado, el proyecto establece que las motos deberán contar con silenciador reglamentario y que sus conductores deberán portar licencia, seguro, cédula, casco y chapa patente legible.

Por otra parte, se establece la realización de operativos de control los fines de semana, entre las 19 y las 3 de la mañana. Y explicita la prohibición de circular, permanecer y concentrarse a los motociclistas en plazas, parques y zonas residenciales

El proyecto de ordenanza también crea corredores de circulación segura para los motovehículos, a fin de evitar el tránsito masivo en zonas sensibles como hospitales, centros culturales y áreas residenciales.

De todos modos, la iniciativa prevé que el Municipio contemple la asignación de un predio donde los motociclistas puedan congregarse sin alterar la tranquilidad de la comunidad.

En este contexto, libertarios y peronistas inercambiaron críticas vinculadas a la baja calidad de los salarios municipales y la falta de medidas de ordenamiento vial, así como chicanas vinculadas al uso de piroctecnia por parte del peronismo durante los festejos de la jornada electoral.

Los cruces también se vincularon al anuncio de la Provincia del cobro del impuesto de Ingresos Brutos en el uso de billeteras virtuales, durante el que mientras los libertarios acusaron al peronismo de “seguir aumentando impuestos”, desde Unión por la Patria rechazaron afirmando que se trata de una “campaña de desinformación” y que “sólo cambió la metodología de cobro, implementando los mismos sistemas que usan en el resto de las provincias”.

Un gesto que hizo ruido

El malestar dentro del bloque residual del PRO se plasmó con la ausencia de su presidente, Juan Manuel Martínez Garmendia, quien el domingo pasado fue el primero en felicitar públicamente al intendente, Julio Alak, por el triunfo electoral. El gesto provocó un fuerte malestar en sus otros dos compañeros de bloque, Nicolás Morzone y Lucía Barbier, quienes hasta deslizaron evaluar partir esa bancada antes del 10 de diciembre.

El enojo contra Martínez Garmendia es porque “felicitó al peronismo por la elección sin consultar al resto de sus compañeros de bloque. Y sin felicitarnos a nosotros, que fuimos con La Libertad Avanza y logramos elegir cinco concejales”, había rechazado Morzone en diálogo con EL DIA.

Con las rispideces a flor de piel, el camino que se inicia entre los actuales concejales es el que plasma victorias y derrotas, aciertos y errores y ganadores y perdedores de la legislativa municipal. La agenda que viene tendrá sus propios desafíos para la Ciudad: la segunda etapa del plan de ordenamiento urbano, el diseño de un nuevo sistema de transporte y el Presupuesto municipal están en ciernes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei
Últimas noticias de Política y Economía

Chacabuco: el Consejo del Salado reclamó la reactivación de obras hídricas

Camioneros cerró un incremento salarial en etapas hasta febrero del 2026

Chivilcoy: estancadas las negociaciones por el conflicto en “La Suipachense”

Ramallo: cambios en el gabinete revelan crisis política y financiera
Deportes
Fassi, presidente de Talleres, se disculpó con el Chiqui Tapia y Toviggino estalló: "Cara de piedra"
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"
Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia
Se pone en modo Copa del Mundo
Espectáculos
Vuelve Asspera: "El metal es la voz del pueblo proletario"
¿Martín Migueles el nuevo juguete de Wanda?: quién es el hombre vinculado con la mediática
“Es violenta”: un actor liquidó a Cris Morena al recordar cuando trabajó con ella
La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
Policiales
Encontraron muertos al padre y su hijo de 3 años que desaparecieron en Capilla del Monte
VIDEO. Tremendo accidente en el Roca: tren embistió a un micro de Tienda León en Ezeiza
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida
Información General
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla