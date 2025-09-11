Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales

Lucha por su vida el joven jinete del caballo que murió en La Plata al chocar contra un árbol

11 de Septiembre de 2025 | 15:48

El jinete arrojado por un caballo en un accidente en La Plata está grave. Así lo indicaron seres queridos a Diario EL DIA, donde pidieron cadena de oración para el joven de 18 años que debe ser intervenido quirúrgicamente.

Lucas Aguilar iba en su caballo por Barrio Hipódromo cuando perdió el control y el animal, a gran velocidad, lo despidió. A las pocas cuadras, el equino fue hallado sin vida. Todo sucedió en la zona de diagonal 80 y 120.

Familiares y allegados señalaron que el joven “está en terapia intensiva y no le funciona la mitad del cuerpo”. En las últimas horas “fue operado de urgencia en la cabeza”: “Pedimos cadena de oración para que pueda salir y vuelva a estar con su familia que lo está esperando”. 

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que el caballo pasa a gran velocidad. El desenlace, fatal para el animal, dejó al joven jinete gravemente herido y ahora pelea por su vida. 

Según fuentes exclusivas que accedió EL DÍA, contaron: "Por lo que se un vareador estaba arriba de su caballo, este se descontroló o algo, no sé qué le habrá pasado y salió corriendo, el hombre dio la cabeza contra un cartel y salió volando 20 metros y el caballo siguió corriendo y se chocó contra un árbol y se mató. El hombre fue llevado en ambulancia, estaba muy grave".

La víctima, vecino de 35 y 120, según testigos, cabalgaba por la zona cuando el animal se descontroló, provocando su caída. Una ambulancia del SAME trasladó al joven al Hospital San Martín, donde fue operado y continúa en terapia intensiva. En la causa interviene la UFIJ N° 10, que caratuló el hecho como “Lesiones por accidente”.

 

Tensión en La Plata: un caballo se descontroló, murió al chocar contra un árbol e hizo volar al jinete unos 20 metros
