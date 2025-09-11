¿Se mete Briasco al equipo?: Gimnasia ajusta las tuercas para enfrentar al Unión de Madelón

Tras la práctica de este jueves, Gimnasia ajusta los últimos detalles para recibir a Unión de Santa Fe el domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Bajo las órdenes de Alejandro Orfila, el plantel entrenó en el predio de Abasto y comenzó a diagramar la estructura inicial del equipo. Además, se realizaron trabajos con pelota y ensayos futbolisticos. En este sentido, el entrenador mantiene una duda en el sector ofensivo, entre Norberto Briasco y Jan Hurtado. Uno de los dos acompañará a Marcelo Torres en la delantera.

En cuanto a los demás sectores del campo de juego, la idea es mantener la base, con la que logró derrotar en la fecha anterior a Atlético Tucumán en el Bosque.

De esta forma, el plantel regresará mañana a los entrenamientos, y contará con la última práctica de mañana, donde el uruguayo junto a su cuerpo técnico buscarán finiquitar los preparativos para la tarde del domingo.

Sin embargo, para el técnico uruguayo el ex jugador de Boca corre con cierta ventaja sobre el venezolano para jugar de entrada ante el Tatengue de Leonardo Madelón.

Así, Norberto Briasco estaría recuperando su puesto como titular, el cual tuvo que resignarlo debido a la lesión; mientras que Hurtado buscará sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes, con la idea de ir recuperando su mejor versión futbolística, ya que frente a Atlético Tucumán no cumplió con las expectativas previstas.

De no mediar contratiempos, el probable equipo de Gimnasia sería con Nelson insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.