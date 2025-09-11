El Gobierno vetó la ley que establecía un nuevo sistema en los ATN y lo envió al Senado
El Gobierno vetó la ley que establecía un nuevo sistema en los ATN y lo envió al Senado
VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
Estudiantes busca el equipo para recibir a River en UNO: cuáles son las dudas del entrenador
¿Se mete Briasco al equipo?: Gimnasia ajusta las tuercas para enfrentar al Unión de Madelón
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
Lo acusaron de varios robos en La Plata y la Justicia lo declaró inocente: el caso de un cartonero que estuvo tras las rejas
El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
VIDEO. Tremendo accidente en el Roca: tren embistió a un micro de Tienda León
La UNLP definió el cronograma de inscripción para ingresar a sus colegios
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
“Es violenta”: un actor liquidó a Cris Morena al recordar cuando trabajó con ella
Bullrich le tiró un centro, pero Macri no cabeceó: espera las milanesas de Milei
VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores
¿Martín Migueles el nuevo juguete de Wanda?: quién es el hombre vinculado con la mediática
Lali Espósito batió récord: agotó su quinto Vélez en pocas horas y rompió en llanto
VIDEO. Agredió a una mujer en pleno centro de La Plata, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron
Camioneros cerró un incremento salarial en etapas hasta febrero del 2026
Un sospechoso, el rifle abandonado y varias pistas: el FBI busca a un joven tras el asesinato de Charlie Kirk
Asesinato de Charlie Kirk: teorías, secretos, conspiraciones, un arma pero ningún detenido
La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
El peor final: hallaron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro
Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó
Fassi, presidente de Talleres, se disculpó con el Chiqui Tapia y Toviggino estalló: "Cara de piedra"
Con el estreno del ministro Catalán, el Gobierno recibió a tres gobernadores en la Casa Rosada
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras la práctica de este jueves, Gimnasia ajusta los últimos detalles para recibir a Unión de Santa Fe el domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.
Bajo las órdenes de Alejandro Orfila, el plantel entrenó en el predio de Abasto y comenzó a diagramar la estructura inicial del equipo. Además, se realizaron trabajos con pelota y ensayos futbolisticos. En este sentido, el entrenador mantiene una duda en el sector ofensivo, entre Norberto Briasco y Jan Hurtado. Uno de los dos acompañará a Marcelo Torres en la delantera.
En cuanto a los demás sectores del campo de juego, la idea es mantener la base, con la que logró derrotar en la fecha anterior a Atlético Tucumán en el Bosque.
De esta forma, el plantel regresará mañana a los entrenamientos, y contará con la última práctica de mañana, donde el uruguayo junto a su cuerpo técnico buscarán finiquitar los preparativos para la tarde del domingo.
Sin embargo, para el técnico uruguayo el ex jugador de Boca corre con cierta ventaja sobre el venezolano para jugar de entrada ante el Tatengue de Leonardo Madelón.
Así, Norberto Briasco estaría recuperando su puesto como titular, el cual tuvo que resignarlo debido a la lesión; mientras que Hurtado buscará sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes, con la idea de ir recuperando su mejor versión futbolística, ya que frente a Atlético Tucumán no cumplió con las expectativas previstas.
LE PUEDE INTERESAR
Fassi, presidente de Talleres, se disculpó con el Chiqui Tapia y Toviggino estalló: "Cara de piedra"
De no mediar contratiempos, el probable equipo de Gimnasia sería con Nelson insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí