VIDEO. Tremendo accidente en el Roca: tren embistió a un micro de Tienda León en Ezeiza

El Tres Roca registró demoras luego de producirse un brutal choque con un colectivo en la localidad bonaerense de Monte Grande que dejó, al menos, 12 heridos leves y, por el siniestro, el ramal Ezeiza funciona con servicio limitado.

El hecho tuvo lugar este jueves por la madrugada en el cruce de la calle Pravaz, en Monte Grande, cuando un micro de Tienda León impactó con la formación del Tren Roca que iba rumbo a la estación Constitución.

Las autoridades del operativo informaron que los pasajeros del colectivo descendieron por su cuenta y que no hubo que lamentar víctimas fatales sino heridos leves, muchos de los cuales fueron atendidos en el lugar.

De este modo, desde la línea ferroviaria comunicaron que el ramal Ezeiza circula con servicio limitado entre las estaciones Constitución y Monte Grande. En el lugar trabajaban peritos y se buscaba establecer si había cámaras de seguridad para saber si el micro pudo haber cruzado las vías con la barrera baja.