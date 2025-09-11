Andrés Fassi, el presidente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos.

“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina.

"CHIQUI ME PONGO A ENTERA DISPOSICIÓN PARA HACER COSAS POR EL FÚTBOL ARGENTINO"



Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.

En la misma conferencia, el presidente de Talleres también se refirió al presente deportivo del club, asumiendo la responsabilidad por la mala campaña del equipo. “El único responsable de la crisis deportiva soy yo. Nos faltó un delantero en el mercado de pases y me hago cargo de esa decisión”, admitió.

Finalmente, Fassi confirmó que las elecciones en Talleres se llevarán a cabo el 19 de octubre, en coincidencia con el partido ante River en el Mario Alberto Kempes y la convención de filiales en Córdoba, lo que promete un fin de semana de fuerte movilización institucional y deportiva. Según adelantó, más de 36 mil socios estarán en condiciones de votar, en el que será el mayor padrón de la historia del fútbol del interior.