Andrés Fassi, el presidente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"

Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
Atención: la UNLP definió el cronograma de inscripción para ingresar a sus colegios
El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores
Rechazo general de la Universidad Pública al veto de Milei y se espera que la marcha federal sea "masiva"
VIDEO. Agredió a una mujer en pleno centro de La Plata, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron
La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"
El platense que estuvo horas después del 11-S: "Un miedo indescriptible"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
El peor final: hallaron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro
Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó
Fassi, tras el presente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"
Con el estreno del ministro Catalán, el Gobierno recibió a tres gobernadores en la Casa Rosada
Cristina Kirchner insiste para que la dejen votar: la fiscalía electoral pidió que sea inhabilitada
El FMI ratificó el apoyo al programa económico, destacó la baja de la inflación y resaltó "la importancia de un marco cambiario transparente"
Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
Se supo: revelan los motivos del agua "súper turbia" en amplio sector de La Plata
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
Alcaraz va al frente dentro y fuera de la cancha: ¡mirá la bomba con la que estaría saliendo!
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes
La Justicia Federal de La Plata prorrogó el freno a la privatización del Banco Nación
Tras las legislativas del domingo en La Plata, sesionó el Concejo Deliberante
Impulsan un programa para el control del uso de las motos en La Plata
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Talleres intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de una polémica arbitral
Escuchar esta nota
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.
Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos.
“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.
El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina.
"CHIQUI ME PONGO A ENTERA DISPOSICIÓN PARA HACER COSAS POR EL FÚTBOL ARGENTINO"— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025
El mensaje de Andrés Fassi para Claudio Tapia#PelotaParada pic.twitter.com/p5XtX4ZEq4
Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.
LE PUEDE INTERESAR
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
LE PUEDE INTERESAR
El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"
En la misma conferencia, el presidente de Talleres también se refirió al presente deportivo del club, asumiendo la responsabilidad por la mala campaña del equipo. “El único responsable de la crisis deportiva soy yo. Nos faltó un delantero en el mercado de pases y me hago cargo de esa decisión”, admitió.
Finalmente, Fassi confirmó que las elecciones en Talleres se llevarán a cabo el 19 de octubre, en coincidencia con el partido ante River en el Mario Alberto Kempes y la convención de filiales en Córdoba, lo que promete un fin de semana de fuerte movilización institucional y deportiva. Según adelantó, más de 36 mil socios estarán en condiciones de votar, en el que será el mayor padrón de la historia del fútbol del interior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí