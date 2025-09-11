Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Escándalo de las audios: declaró Fernando Cerimedo, consultor y ex asesor de Javier Milei

Escándalo de las audios: declaró Fernando Cerimedo, consultor y ex asesor de Javier Milei
11 de Septiembre de 2025 | 21:43

Escuchar esta nota

El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró esta noche ante el fiscal Franco Picardi por la causa por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cermido había desestimado la semana última  el carácter de “operación” de la causa en torno a los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, al señalar que “alguien tenía guardados” esos registros y “lo usaron en época de elecciones”.

“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó en aquella oportunidad.

En declaraciones a Radio Splendid, Cerimedo sostuvo que era “muy amigo” de Spagnuolo y que ambos trabajaron juntos en la campaña electoral del presidente Javier Milei.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno vetó la ley que establecía un nuevo sistema en los ATN y lo envió al Senado

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Rosario: la cadena de la soja debatirá cómo volver al crecimiento
Deportes
Miguel Russo volvió a los entrenamientos y quiere dirigir frente a Rosario Central
Estudiantes busca el equipo para recibir a River en UNO: cuáles son las dudas del entrenador
¿Se mete Briasco al equipo?: Gimnasia ajusta las tuercas para enfrentar al Unión de Madelón
Fassi, presidente de Talleres, se disculpó con el Chiqui Tapia y Toviggino estalló: "Cara de piedra"
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
Policiales
Lo acusaron de varios robos en La Plata y la Justicia lo declaró inocente: el caso de un cartonero que estuvo tras las rejas
VIDEO. Tremendo accidente en el Roca: tren embistió a un micro de Tienda León
Capilla del Monte: encontraron los cuerpos de Cristian Flank y su hijo Álvaro en las aguas del Dique El Cajón
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
Información General
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Espectáculos
Caso Nora: dura condena contra América TV y cuatro periodistas por exhibir a Dalmasso desnuda
Lali Espósito batió récord: agotó su quinto Vélez en pocas horas y rompió en llanto
Vuelve Asspera: "El metal es la voz del pueblo proletario"
¿Martín Migueles el nuevo juguete de Wanda?: quién es el hombre vinculado con la mediática
“Es violenta”: un actor liquidó a Cris Morena al recordar cuando trabajó con ella

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla