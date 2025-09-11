Escándalo de las audios: declaró Fernando Cerimedo, consultor y ex asesor de Javier Milei

El consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), declaró esta noche ante el fiscal Franco Picardi por la causa por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cermido había desestimado la semana última el carácter de “operación” de la causa en torno a los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, al señalar que “alguien tenía guardados” esos registros y “lo usaron en época de elecciones”.

“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó en aquella oportunidad.

En declaraciones a Radio Splendid, Cerimedo sostuvo que era “muy amigo” de Spagnuolo y que ambos trabajaron juntos en la campaña electoral del presidente Javier Milei.