VIDEO. Agredió a una mujer en pleno centro de La Plata, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

Un hombre fue trasladado a la comisaría luego de que los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) advirtieran, a través de las cámaras de seguridad, una situación sospechosa que derivó en un hecho de violencia de género en la vía pública.

Las imágenes mostraban al agresor en una actitud violenta, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y la Guardia Urbana de Prevención (GUP), cuyos agentes controlaron la situación e identificaron al involucrado.

El episodio tuvo lugar en la zona de 54 entre 7 y 8. Gracias a la rápida aplicación del protocolo de seguridad, el hombre fue demorado y trasladado por la Policía, mientras que la mujer fue acompañada para radicar la denuncia.

Cabe recordar que para obtener asesoramiento en materia de violencia de género, las personas interesadas pueden acercarse solas o acompañadas a la sede de la Secretaría de Mujeres y Diversidad del Municipio, ubicada en avenida 7 y 49, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

También está disponible el WhatsApp al 221 570 3534 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y el mail violenciadegenero@laplata.gob.ar (se recomienda colocar un teléfono de contacto), mientras que a nivel nacional y provincial funciona la Línea 144 de asesoramiento y contención y el 911 para casos de emergencia.