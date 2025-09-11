Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó

En plena hora pico, el caos se apoderó del tránsito en el centro de La Plata. La zona de 7 y 50 se encuentra sin semáforos, lo que provocó inconvenientes en la circulación, y los locales comerciales no tienen luz.

Los semáforos sin funcionar se ubican en la intersección de 7 y 51; 7 y 50; y 7 y 49. Las tres esquinas son puntos claves en la circulación de los y las platenses.

Además, los comercios que se encuentran ubicados sobre avenida 7 desde 50 a 51 se encuentran sin servicio eléctrico. En las tres esquinas, operarios de ABSA realizan trabajos que ocupan al menos un carril sobre calle 50 y las paralelas en el cruce con avenida 7.

Hasta tanto las obras no finalicen, la zona continuará con la normalidad alterada. Se recomienda precaución a los transeúntes y automovilistas.