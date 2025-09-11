Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Arturo Seguí: cuándo y dónde será

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, junto al Club Deportivo Villa Elisa, llevarán a cabo una jornada antirrábica gratuita en la localidad el próximo martes 16.

Los y las vecinas que tengan perros o gatos mayores a tres meses están invitados a participar de la jornada. Será en el Predio “Equitación e Inclusión social”, ubicado en 159 entre 411 y 412 de Arturo Seguí, de 15 a 17:30 hs.

La actividad, indicaron desde la organización, convoca a los vecinos de Arturo Seguí “y también a quienes se acerquen desde localidades cercanas”.

Con el objetivo de proteger la salud de todos, se recomienda que los perros sean trasladados con correa y, para las razas peligrosas, con bozal. En el caso de los gatos, llevarlos en bolso o mochila.