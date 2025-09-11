Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

La Ciudad

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

A través de la Resolución 25/2025, la provincia comenzará a retener Ingresos Brutos a estas plataformas desde octubre 

11 de Septiembre de 2025 | 12:41

Escuchar esta nota

Desde el 1º de octubre, las billeteras virtuales que operan en la Provincia deberán pagar Ingresos Brutos. La medida, que sólo aplica a contribuyentes registrados, generó dudas entre los comerciantes, locales, quienes advierten que en algunos casos el costo se va a trasladar a los precios.

A partir de ahora, los Proveedores de Servicios de Pago, que ofrecen cuentas de pago como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, entre otras, estarán obligados a aplicar retenciones sobre los montos acreditados en esas cuentas, ya sea en pesos u otras monedas, con excepción del dólar estadounidense.

Al respecto, el referente de los comerciantes de calle 12, Martín Ranea, explicó: "Tiene que ver con una decisión de incorporar a la normativa que ya existe a las billeteras virtuales. Es una elección mas del cliente que del comerciante. Es a partir del 1 de octubre, es un impuesto que nos genera crédito fiscal a los comerciantes. El impuesto se aplica a todo aquel comercio que ejerce una actividad o servicio y está adherido a ingresos brutos. Las personas ya lo paga dentro del precio de consumición final".

Sobre las preguntas y dudas de comerciantes y clientes, también explicó: "Imagínate que es una cuestión que siempre cuando aparece algo de esto, que hay que pagar siempre en este contexto siempre hay dudas y da bronca, pero ya se están generando alternativas nuevas". 

Por último, sobre como está la situación del centro comercial en calle 12, remató: "En calle 12 la situación no es ajena a la realidad del consumo, pero estamos tratando de buscar salidas con productos que nos siga eligiendo las personas y ver de alguna forma que se pueda pensar en la microeconomía que son las del gobierno nacional que provocan la caída del consumo. No vamos a compensar los últimos 20 meses de la caída de ventas, pero esperemos terminar bien el año". 

La aclaración de ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió categóricamente la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales, una noticia falsa que hicieron circular en las redes sociales cuentas libertarias luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo.

ARBA difundió un comunicado en el que salió al cruce de la “campaña de desinformación electoral ” y aclaró que lo que en realidad se dispuso es que, a partir del 1° de noviembre, l as billeteras del tipo Mercado Pago o Cuenta DNI actuarán como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Bruto s, “una medida que solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos”.

El subdirector ejecutivo de la Agencia, Federico Gosman, explicó que “no se cobrarán retenciones” por “transferencias de dinero entre usuarios, los movimientos entre cuentas propias, los ingresos por sueldos o jubilaciones” y que “por eso el grueso de las operaciones no están alcanzadas” a raíz la medida.

Gosman enfatizó: aquel que tenga “una billetera virtual y no sea contribuyente de Ingresos Brutos no será afectado para nada”.

Incluso entre los que pagan IIBB por la venta de Bienes y Servicios también la afectación será solo parcial: no estarán comprendidos en esta medida quienes revistan en el régimen simplificado, sino solo los que régimen de convenio multilateral, que son quienes tienen actividad en más de una provincia.

Gosman aclaró que en el régimen simplificado -el que no pagará “hay más de 1,3 millones de adheridos” y por lo tanto ellos “no tienen ningún tipo de retenciones”. Ese número representa el “el 65% de los que pagan el tributo”. Por lo tanto, señaló que “el grueso de los bonaerenses que son contribuyentes de IIBB no se verá afectado por la medida” y no tendrán retenciones.

ARBA explica por qué tomó la medida

Respecto de las razones de la medida, que DIB adelantó el lunes, ARBA explicó que se trató de equiparar el régimen para los bancos que para las billeteras virtuales. Gosman también explicó que esta medida ya se aplica “en 19 provincias”. Las cinco que todavía no adhirieron lo haría, además, en los próximos meses.

El director de ARBA, Cristian Girard, dijo que la difusión de la fake news se debe a “una operación del gobierno nacional para intentar sacar de agenda la derrota electoral del domingo” pero también apuntó a “un lobby que existe detrás”. Consultado sobre si esa puede ser la posición de Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, señaló se limitó a señalar que “todas las empresas buscan maximizar su ganancia”.

