Política y Economía

Bullrich le tiró un centro, pero Macri no cabeceó: espera las milanesas de Milei

La ministra de Seguridad buscó un gesto público del ex presidente para robustecer la campaña. Pero el ex mandatario evita involucrarse de lleno y espera un guiño del “León”

Bullrich le tiró un centro, pero Macri no cabeceó: espera las milanesas de Milei
11 de Septiembre de 2025 | 15:40

Escuchar esta nota

Patricia Bullrich eligió enviarle un mensaje a Mauricio Macri: pidió que el ex presidente se sume a la campaña porteña. Fue un pase claro, sin rodeos. “Me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre”, dijo la ministra de Seguridad y candidata a senadora, como quien busca sumar jugadores al equipo.

Pero en el búnker de Macri no hubo reacción. “Mauricio está dispuesto a ayudar, como siempre. Y está preocupado, pero nadie lo llamó”, respondieron desde su mesa chica. Traducción: si lo quieren en la cancha, que lo inviten de verdad.

El silencio

Macri escuchó la sugerencia, pero eligió no moverse. Ni apareció en la práctica, ni calentó motores para entrar al segundo tiempo. Prefirió seguir mirando el partido desde la tribuna VIP. Sus asesores lo dicen con crudeza: “Nadie pidió que él baje a la cancha”.

Bullrich tampoco hizo el llamado directo. Quizás porque sabe que Macri ya se había cruzado con Karina Milei en Olivos, en una reunión que calificó como “buena”, pero que no se volvió a repetir. O porque intuye que el ex presidente, a diferencia de ella, no tiene urgencia de mostrarse pegado a La Libertad Avanza.

La interna que no entusiasma

Mientras tanto, el Gobierno presentó nuevas mesas políticas y relanzó el Ministerio del Interior con Lisandro Catalán. Pero ni propios ni aliados se entusiasmaron demasiado. La centralidad sigue en Karina Milei, que sostiene a su operador de confianza, Lule Menem, y no da lugar a incorporaciones extra-partidarias.

El fastidio quedó expuesto: la vicegobernadora mendocina Hebe Casado, aliada de Bullrich, lo responsabilizó directamente a Lule por los errores en el armado de listas en el interior. La interna libertaria empieza a mostrar que no todos están dispuestos a tragarse el menú completo.

Macri juega de líbero

El ex presidente, por su parte, arma otro partido. Habilitó la alianza en la Ciudad y en la Provincia, pero también empuja el bloque de gobernadores “Provincias Unidas”, con Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti como figuras centrales. Contiene, además, a María Eugenia Vidal, que rechazó la sociedad con Milei.

Ese doble rol genera tensión. En el PRO bonaerense le recuerdan que no se puede estar en todos lados a la vez. “Ojo porque por ahí la choca. Tampoco es Perón para jugar a Montoneros y Guardia de Hierro”, deslizó con picardía un dirigente amarillo.

Llamados, cafés y rumores

En paralelo, Macri tuvo un encuentro “casual” con Horacio Rodríguez Larreta en un café de Palermo. El cruce, más allá de la espontaneidad, encendió especulaciones sobre un posible reencuentro político.

También mantuvo diálogo con Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense, que visitó dos veces la Casa Rosada en menos de 48 horas para verse con Santiago Caputo. El asesor presidencial, junto a Karina, fue quien en el primer año buscó reducir la influencia del macrismo a su mínima expresión.

Esperando las milanesas

En este escenario, Bullrich buscó tender un puente: le tiró un centro para que Macri cabecee. Pero el ex presidente no se apuró a saltar. Se acomoda en la silla, mide los tiempos y espera.

Porque lo que Macri quiere no es sólo entrar de rebote: espera señales concretas, un gesto político que lo devuelva a la mesa de decisiones. En la jerga futbolera, no cabeceó. En la jerga gastronómica, se quedó sentado en la mesa esperando que Milei saque las milanesas.

Una pulseada abierta

Lo que está en juego no es menor: la visibilidad en la campaña porteña, el rol del PRO dentro de la alianza con Milei y la capacidad de Macri para sostener su liderazgo en un espacio que ya no controla del todo.

Por ahora, la pelota sigue en el aire. Bullrich tiró el centro, Macri no cabeceó, y Karina agarra fuerte la pelota para que no se le escape. El ex presidente calcula que todavía queda tiempo en el partido. ¿Las milanesas llegarán calientes?

 

