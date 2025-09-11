Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Eduardo Feinmann pasó un insólito momento al aire tras indignarse por una fake news relacionada, nada más y nada menos, que con Cristina Fernández y Katy Perry, en el departamento de la ex vicepresidenta ubicado en San José 1111.
Esta semana, la cantante estadounidense tenía dos shows pactados en Argentina. Ante la llegada al país, sus fanáticos no dudaron en ir a buscarla al hotel Four Season, donde se alojó.
Perry se tomó unos minutos para saludar a los seguidores y recibió un regalo particular: un cuadro de Eva Perón. El obsequio fue bien recibido, tanto así que la imagen de la artistas elevando el cuadro de Eva se viralizó en redes sociales.
Poco después, en Twitter comenzó a circular una fotografía de Katy Perry en San José 1111, sentada al lado de Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena domiciliaria.
Esta postal fue la que mostró Eduardo Feinmann en A24, donde manifestó su ferviente indignación: “¿Esa cárcel es una joda? Qué bárbaro”. “La prisión domiciliaria no regulada desde el punto de vista penitenciario permite estas cosas”, agregó un panelista.
“Según difundieron cuentas kirchneristas, se manifestó en contra de la proscripción de Cristina Kirchner”, sumó una de las panelistas en referencia a la artista internacional. En ese intercambio, Feinmann añadió: “¿Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón que le regalaron? Cristina la llamó y le dijo ‘venite’”.
“¡Qué vergüenza! Señores jueces, ¿en serio se dejan forrear por esta señora que hace lo que se le cante?”, continuó ofuscado el periodista argentino. Poco después, la producción le informó que se trataba de un fotomontaje.
“Parece que lo de Katy Perry era fake”, dejó deslizar Feinmann sin ponerse colorado. “Circuló en redes la foto, que está creada con inteligencia artificial”, contextualizó el panel. Así, Eduardo Feinmann cerró el tema: “Lo sacaron a (Ernesto) Samper y la pusieron a Katy Perry. Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro. ¡Mirá cómo lo hicieron!”."Katy Perry".
Porque Eduardo Feinmann mostró en su programa la foto falsa que se viralizó de una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.pic.twitter.com/PFNEhZaEbV
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 11, 2025
