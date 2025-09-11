Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Espectáculos

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"
11 de Septiembre de 2025 | 17:29

Escuchar esta nota

Eduardo Feinmann pasó un insólito momento al aire tras indignarse por una fake news relacionada, nada más y nada menos, que con Cristina Fernández y Katy Perry, en el departamento de la ex vicepresidenta ubicado en San José 1111.

Esta semana, la cantante estadounidense tenía dos shows pactados en Argentina. Ante la llegada al país, sus fanáticos no dudaron en ir a buscarla al hotel Four Season, donde se alojó.

Perry se tomó unos minutos para saludar a los seguidores y recibió un regalo particular: un cuadro de Eva Perón. El obsequio fue bien recibido, tanto así que la imagen de la artistas elevando el cuadro de Eva se viralizó en redes sociales.

Poco después, en Twitter comenzó a circular una fotografía de Katy Perry en San José 1111, sentada al lado de Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena domiciliaria. 

Esta postal fue la que mostró Eduardo Feinmann en A24, donde manifestó su ferviente indignación: “¿Esa cárcel es una joda? Qué bárbaro”. “La prisión domiciliaria no regulada desde el punto de vista penitenciario permite estas cosas”, agregó un panelista. 

“Según difundieron cuentas kirchneristas, se manifestó en contra de la proscripción de Cristina Kirchner”, sumó una de las panelistas en referencia a la artista internacional. En ese intercambio, Feinmann añadió: “¿Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón que le regalaron? Cristina la llamó y le dijo ‘venite’”. 

“¡Qué vergüenza! Señores jueces, ¿en serio se dejan forrear por esta señora que hace lo que se le cante?”, continuó ofuscado el periodista argentino. Poco después, la producción le informó que se trataba de un fotomontaje.

“Parece que lo de Katy Perry era fake”, dejó deslizar Feinmann sin ponerse colorado. “Circuló en redes la foto, que está creada con inteligencia artificial”, contextualizó el panel. Así, Eduardo Feinmann cerró el tema: “Lo sacaron a (Ernesto) Samper y la pusieron a Katy Perry. Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro. ¡Mirá cómo lo hicieron!”."Katy Perry".

Porque Eduardo Feinmann mostró en su programa la foto falsa que se viralizó de una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.pic.twitter.com/PFNEhZaEbV

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei
Últimas noticias de Espectáculos

La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"

Alcaraz va al frente dentro y fuera de la cancha: ¡mirá la bomba con la que estaría saliendo!

Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 

Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Jornada de vacunación antirrábica gratuita en Arturo Seguí: cuándo y dónde será
Atención, usuarios el tren Roca: no llegará a La Plata durante dos días
En el centro de La Plata los vecinos inauguraron la “Pesca deportiva municipal”
Sin semáforos, caos de tránsito y locales sin luz en el centro de La Plata: que pasó
Deportes
Fassi, tras el presente de Talleres, le ofreció disculpas a Chiqui Tapia y se puso a "entera disposición"
Mundial 2026: salieron a la luz los horarios, las sedes y hay expectativa en los hinchas argentinos
El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"
Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia
Se pone en modo Copa del Mundo
Policiales
Fentanilo mortal: investigan a funcionarios que debían controlar laboratorios, donde además detectaron “riesgo sanitario"
Un motociclista voló por el aire tras un terrible choque en un cruce clave del Camino General Belgrano
Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida
El peor final: hallaron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro
El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
Información General
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla