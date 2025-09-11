La periodista Carolina Amoroso le dio la bienvenida a Vicente, su primer hijo: "Es un bebotón de 4 kilos"

La periodista Carolina Amoroso vivió ayer uno de los días más felices de su vida: se convirtió en madre por primera vez de Vicente, fruto de su relación con Guido Covini. Desde la clínica, Amoroso se contactó por teléfono con sus compañeros y compartió los primeros detalles del nacimiento.

“El miércoles por la tarde, Carolina Amoroso se convirtió en mamá por primera vez y la noticia desbordó de alegría a su familia. El hogar se llenó de ilusión, ternura y expectativas”, relató Amoroso al aire. El bebé nació con cuatro kilos y Amoroso lo describió con humor: “Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses”.

Durante la comunicación también habló de lo que fue el proceso del parto y la asistencia recibida: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes. El equipo que me atendió fue espectacular, desde el médico a la partera, todo… hicimos un equipo, fueron varias horas”, comentó. Sobre su pareja, Guido Covini, Amoroso dijo que él también estuvo muy presente y colaborando durante la noche, mostrando fortaleza y apoyo.

Amoroso compartió además algunas anécdotas de estas primeras horas con Vicente: que el recién nacido replicó hábitos durante la maternidad, como moverse mucho de noche, “le encanta la noche” dijo ella, bromeando, y que pasa mucho tiempo en brazos de sus padres, con un vínculo muy cercano.

Por último, la nueva mamá agradeció especialmente al equipo médico, a las puericultoras que la acompañaron, y valoró mucho el contención de amigos y familiares. Amoroso adelantó también que pronto otros seres queridos comenzarán a visitar al bebé, respetando los momentos necesarios para la adaptación familiar.