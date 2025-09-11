VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

En un hecho insólito, el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, terminó a las piñas con un concejal de Fuerza Patria. El violento episodio quedó registrado en la cámara de los testigos.

Fernando Raitelli, partidario de La Cámpora, se habría cruzado con el concejal de Fuerza Patria, Lucas Bronicardi, en la puerta del local partidario de este último.

En ese momento, el jefe comunal observó que allí descargaban mercadería enviada por la Provincia de Buenos Aires. Al instante, comenzó a grabar y relató: “¿Ven cómo me cagan de la Provincia? Le dan mercadería a este que me hace la interna”.

“Borracho, asqueroso, anda a trabajar”, lo interceptó Bronicardi, quién votó en contra del proyecto de la Comuna para instalar una central termoeléctrica que fue rechazada por los vecinos. Los insultos no cesan hasta que la violencia física se da paso.