Lo acusaron de varios robos en La Plata y la Justicia lo declaró inocente: el caso de un cartonero que estuvo en prisión

Tras casi una década de calvario, la Justicia confirmó la inocencia y cerró el caso contra un hombre que fue acusado de perpetrar varios robos en La Plata. El implicado, que cartoneaba por la Ciudad, fue apuntado durante nueve años y hasta pasó un mes en prisión, luego de una denuncia originada en julio de 2016.
Ariel Martíne Madrid, que por aquellos años juntaba diferentes objetos con el objetivo de reciclarlos y obtener alguna ganancia para ayudar a su familia, estuvo acusado en tres causas por robos que no había cometido. Después de nueve años de procesos, la Justicia confirmó su inocencia y cerró la investigación.
El caso comenzó cuando fue imputado en distintos hechos ocurridos en la Ciudad, a pesar de que no había pruebas sólidas que lo vincularan. Durante todo este tiempo, el trabajador convivió con el estigma social y las restricciones propias de estar bajo investigación penal, pero logró sobreponerse y desempeñarse como delegado en el Astillero Río Santiago de Ensenada.
Las resoluciones judiciales determinaron que las acusaciones no contaban con sustento y que los elementos reunidos en su contra eran insuficientes. De este modo, quedó demostrado que había sido víctima de una seguidilla de imputaciones erróneas que condicionaron su vida personal y laboral. El fallo, que puso fin a nueve años de incertidumbre, también abre la puerta a futuros reclamos por los daños sufridos.
