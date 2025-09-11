Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

La Ciudad

Atención: la UNLP definió el cronograma de inscripción para ingresar a sus colegios en el ciclo 2026

Atención: la UNLP definió el cronograma de inscripción para ingresar a sus colegios en el ciclo 2026
11 de Septiembre de 2025 | 14:31

Escuchar esta nota

La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata definió el cronograma de inscripción para ingresar a las escuelas de la UNLP en el ciclo lectivo 2026. El sorteo público para la asignación de las vacantes será el martes 18 de noviembre de 2025, en la Sala del Consejo Superior del edificio del Rectorado, en calle 7 Nº 776.

Escuela Graduada “Joaquín V. González”

La preinscripción de aspirantes a los niveles inicial y primario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” se realizará del 6 al 24 de octubre de 2025 de manera virtual ingresando al sistema SIPECU (http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar). Las y los aspirantes primero deberán ser registrados en el sistema para acceder a completar la planilla y cargar la documentación solicitada. Es importante que utilicen un correo electrónico que puedan revisar hasta el momento en que la preinscripción figure “aceptada”. Una vez completados los datos y verificados por la escuela, se les asignará el número de sorteo.  

Más información en: https://www.graduada.unlp.edu.ar/

Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Liceo “Víctor Mercante” y Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”

La preinscripción de aspirantes a los colegios de nivel secundario se realizará del 6 al 24 de octubre de 2025. Podrán aspirar a uno de los colegios secundarios en los siguientes años:

– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”.

– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachiller.

– 3er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”.

– 1er año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Podrán aspirar al ingreso quienes estén cursando 4º de la escuela primaria al momento de la preinscripción. En este caso, los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales, Artes Musicales o Artes Audiovisuales. En el caso de Artes Musicales, deberán optar por un instrumento. En Artes Visuales y en Artes Musicales deberán consignar el turno a cursar: mañana o tarde, que deberá ser contrario al de la escuela primaria de origen. Respecto a Artes Audiovisuales solo se ofrecerá el turno tarde.

– 2do año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

– 3er año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

– 4to año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

 Colegio Nacional “Rafael Hernández” – Bachillerato en Energía y Sustentabilidad

La preinscripción de aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de la zona de Manuel B. Gonnet, se realizará entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. Podrán aspirar a los siguientes años:

– 1º año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad.

– 3º año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad.

Los ingresantes deberán cursar de 1º a 6º en este plan, sin posibilidad de cambio a otro bachillerato del Nacional.

Los responsables de los alumnos aspirantes deberán realizar la preinscripción en el sistema SIPECU, ingresando en la página web http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar. Una vez completada la planilla correspondiente, deberán acceder a una ventanilla virtual. Sólo podrán presentarse a las ventanillas virtuales madre, padre o tutor legal con la documentación requerida para acreditar el vínculo.

Por su parte, los alumnos de la Escuela Graduada que aspiren a ingresar a alguno de los colegios secundarios de la Universidad, deberán inscribirse del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en la página web http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar.

Requisitos y más información en:

Colegio Nacional “Rafael Hernández”:  https://www.nacio.unlp.edu.ar/

Liceo “Víctor Mercante”: http://www.lvm.unlp.edu.ar/

Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo”: https://www.bba.unlp.edu.ar/

Sorteo de vacantes

El número de sorteo se notificará al correo electrónico consignado por el interesado. Una vez asignado el número de sorteo, no se admitirán pedidos de renuncia a la preinscripción. En caso de identificar incumplimientos no subsanables en los requisitos, cada colegio podrá anular un número asignado previamente al sorteo, justificando la medida con acta correspondiente. Cuando los incumplimientos detectados puedan ser subsanados, se notificará a la o el titular de la preinscripción para favorecer la subsanación.

El sorteo público para la asignación de las vacantes a los aspirantes inscriptos será el martes 18 de noviembre de 2025. Se realizará en la Sala del Consejo Superior del Edificio Rectorado, en calle 7 Nº 776.

Los horarios del sorteo serán los siguientes:

– Escuela Graduada “Joaquín V. González”: 9 horas.

– Liceo “Víctor Mercante”: 10 horas.

– Colegio Nacional “Rafael Hernández” Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato de la Educación Secundaria Básica: 10.30 horas

– Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo”: 11.15 horas.

El mismo se transmitirá en vivo y en directo vía streaming. Una vez realizado el sorteo de cada colegio se publicarán inmediatamente los resultados en https://resultados-colegios.unlp.edu.ar. A su vez, estará disponible un canal de consulta vía Telegram: enviando un mensaje con la palabra “documento” (sin comillas) y el número de documento del aspirante (sin puntos) a @SipecuBot. Por ejemplo: “documento 12345678” (sin las comillas). Recibirá una notificación una vez finalizado el sorteo.

Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”

En el caso de quienes deseen inscribirse al 1er año de la Educación Secundaria Básica de la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti” (ubicada en la localidad de 25 de mayo – Prov. de Buenos Aires), deberán realizarlo de manera presencial entre el 6 de octubre y 27 de noviembre de 2025, en los días y horarios que el Establecimiento determine. En dicha instancia, deberán entregar la solicitud de aspirante a 1º año 2026 completa, disponible en la página web de la institución.

Los aspirantes deberán cursar una pasantía de dos semanas en la escuela. Una vez finalizada, se realizará una selección en base a los criterios explicitados en la resolución de ingreso, garantizando la paridad de género.

Más información en:

Escuela “M.C. y M.L. Inchausti”: https://inchausti.unlp.edu.ar/

