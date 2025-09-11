Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¿Martín Migueles el nuevo juguete de Wanda Nara?: quién es el empresario vinculado con la mediática

11 de Septiembre de 2025 | 18:58

En los últimos días, Wanda Nara volvió a ocupar portadas tras aparecer públicamente en momentos que sugieren un posible vínculo sentimental con el empresario de Nordelta, Martín Migueles, apodado "El Tano". Los rumores crecieron luego de que se filtrara un video de Wanda entrenando junto a un hombre que muchos medios identificaron como Migueles. 

Entre las pistas que avivan la especulación está una pulsera de oro mostrada por Wanda en sus historias de Instagram, que según periodistas como Yanina Latorre podría haber sido un obsequio de Migueles. También se lo vio a Migueles acompañándola en un evento social, lo que alimentó aún más los rumores públicos.

Sin embargo, Wanda Nara salió a desmentir formalmente la versión: cuando fue consultada sobre la relación en el programa LAM, afirmó que no tiene novio y aseguró que el hombre que la acompaña en algunas situaciones es su entrenador. 

Otro gesto que generó atención fue un posteo en Instagram con su Lamborghini Urus modelo 2025, acompañado por la frase “No vendo mi Lambo, es mi nuevo gran amor”. La publicación fue interpretada como una indireta frente a los rumores, y aunque la borró pocas horas después, se viralizó rápidamente. 

En síntesis, aunque no hay confirmación oficial más allá de rumores y señales en redes sociales, los medios de espectáculos coinciden en que Migueles y Wanda han empezado un acercamiento que permanece bajo reserva por parte de ella. 

