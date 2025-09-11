Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Un sospechoso, el rifle abandonado y varias pistas: el FBI busca a un joven tras el asesinato de Charlie Kirk

11 de Septiembre de 2025 | 18:13

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado ayer en un acto celebrado al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en Orem. Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello aproximadamente veinte minutos después de comenzar su discurso ante un público estimado de 3.000 personas, mientras participaba de su gira “The American Comeback Tour”. 

El atacante habría disparado desde el techo de un edificio cercano al escenario; según las investigaciones preliminares, el individuo vestía completamente de negro, con vestimenta táctica, casco, gafas oscuras tipo aviador, y utilizó un rifle de cerrojo de alta potencia. 

También se difundieron imágenes de una “persona de interés”: un hombre en edad universitaria que vestía ropa oscura y fue captado por cámaras accediendo al techo del edificio desde donde se cree se efectuó el disparo.

“Asesinato atroz”: Milei le apuntó a la izquierda

El FBI, junto con autoridades estatales de Utah, recuperó lo que se presume es el arma homicida en una zona boscosa cercana al campus, y ya se recolectaron huellas de calzado y de palma y antebrazo para posibles cotejos. 

Sobre el hallazgo del rifle de cerrojo de alta potencia, que podría haber sido utilizado en el ataque, contenía municiones grabadas con expresiones de ideología transgénero y antifascista. El arma utilizada por el tirador sería un Mauser calibre 30-06, un rifle militar antiguo muy popular entre los cazadores.

Conmoción en EE.UU: quién era Charlie Kirk, el influencer que apoyaba a Trump asesinado en un acto

Dos personas fueron detenidas tras el suceso, pero fueron liberadas al descartarse su vinculación directa con el tiroteo.

El gobernador de Utah calificó el ataque como “asesinato político”. Donald Trump, ex presidente de EE.UU., señaló que la retórica de la izquierda radical tendría responsabilidad en el clima que permitió el ataque. Ha ofrecido sus condolencias a la familia de Kirk y pidió unidad ante la violencia. 

VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos

El hecho reavivó los debates en EE.UU. sobre la seguridad en actos públicos, la polarización política, y la protección de figuras públicas en espacios vulnerables.

