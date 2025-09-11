Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre

El dólar oficial sube este jueves 5 pesos respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.390 para la compra y a $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue trepa $20 y se vende a $1.410 en el mercado informal de la city porteña.

En lo que respecta a los dólares financieros, ambos cotizan en alza, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.443, mientras que el dólar Bolsa o MEP lo hace en $1.436.