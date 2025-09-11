Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales

El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado

El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado
11 de Septiembre de 2025 | 15:06

Escuchar esta nota

La investigación por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en un intento de robo de auto en febrero pasado, tuvo este miércoles una audiencia clave en la que se definió el futuro del adolescente de 14 años acusado de haber participado en el hecho.

La defensa del menor había solicitado que se le concediera el arresto domiciliario en reemplazo de la medida de seguridad que hoy cumple en un centro cerrado. Argumentaron que, por su edad y situación personal, el encierro resulta “desproporcionado” y que debería garantizarse su tratamiento en un ámbito menos restrictivo.

Sin embargo, la fiscal Carmen Ibarra se opuso al pedido y sostuvo que la única forma de asegurar la asistencia integral del joven, y al mismo tiempo proteger a la comunidad, es mantener la medida vigente.

Ratificación de la Cámara

En paralelo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución de la jueza María José Lescano, que había dispuesto que el adolescente permanezca bajo medida de seguridad por dos años. De esta manera, la decisión quedó firme y se descartó, al menos por ahora, la posibilidad de que el chico continúe el proceso en su casa.

El fallo implica que el menor seguirá en un dispositivo cerrado, con seguimiento psicológico, educativo y social, bajo control permanente.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Agredió a una mujer en pleno centro de La Plata, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

LE PUEDE INTERESAR

Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME

El caso volvió a poner sobre la mesa el dilema respecto a los menores no punibles que cometen delitos graves. Por un lado, existe una fuerte demanda social de justicia y seguridad; por el otro, el sistema legal argentino establece que los menores de 16 años no pueden ser condenados como adultos y solo son pasibles de medidas de protección y seguridad.

Mientras tanto, el coimputado de 17 años, que sí es punible, sigue enfrentando un proceso penal juvenil que podría derivar en una condena efectiva.

Con esta decisión, la Justicia busca dar una respuesta a la sensibilidad del caso y, al mismo tiempo, garantizar que el adolescente reciba asistencia en un ámbito controlado, al menos hasta la próxima revisión de la medida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

"No somos criminales, fuimos por el sueño americano": así fue la llegada de los argentinos deportados por Trump

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

“Con la lista de Grabois y La Cámpora no vamos ni a la esquina”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Agredió a una mujer en pleno centro de La Plata, lo vieron por las cámaras y lo detuvieron

Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
La Ciudad
Excombatientes platenses viajan a las Islas Malvinas
Atención: la UNLP definió el cronograma de inscripción para ingresar a sus colegios
El platense que estuvo horas después del 11-S: "Un miedo indescriptible"
Se supo: revelan los motivos del agua "súper turbia" en amplio sector de La Plata
VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores
Espectáculos
Ante la aparición de Evangelina Anderson: qué hizo y cómo fue la reacción de la esposa de Leandro Paredes 
Trasladaron de celda a la mamá de Ayelén Paleo, las razones del caso
Caso Maradona: pidieron el desafuero y eventual detención de la ex jueza Julieta Makintach
Premios Martín Fierro: Adrián Suar indignado con Luis Ventura por el poco reconocimiento a El Trece
Boom de las históricas argentinas: Mirtha Legrand también tendrá su propia biopic 
Información General
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas
Con donación Tripera, campaña por Isabella: necesita viajar a México para mejorar su vida
Tras 10 años de espera, adiós a los andenes provisorios del Tren Roca en la estación Santillán y Kosteki
Atentado a las Torres Gemelas, a 24 años de la tragedia que cambió todo: 5 historias que aún conmueven
Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cuándo cae, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja
Deportes
El enojo de Contepomi: "Estamos cansados"
Con la vuelta de un platense, Los Pumas tienen equipo para la revancha con Australia
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla