El crimen de Kim Gómez en La Plata: confirman la medida de encierro para el menor imputado

La investigación por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en un intento de robo de auto en febrero pasado, tuvo este miércoles una audiencia clave en la que se definió el futuro del adolescente de 14 años acusado de haber participado en el hecho.

La defensa del menor había solicitado que se le concediera el arresto domiciliario en reemplazo de la medida de seguridad que hoy cumple en un centro cerrado. Argumentaron que, por su edad y situación personal, el encierro resulta “desproporcionado” y que debería garantizarse su tratamiento en un ámbito menos restrictivo.

Sin embargo, la fiscal Carmen Ibarra se opuso al pedido y sostuvo que la única forma de asegurar la asistencia integral del joven, y al mismo tiempo proteger a la comunidad, es mantener la medida vigente.

Ratificación de la Cámara

En paralelo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la resolución de la jueza María José Lescano, que había dispuesto que el adolescente permanezca bajo medida de seguridad por dos años. De esta manera, la decisión quedó firme y se descartó, al menos por ahora, la posibilidad de que el chico continúe el proceso en su casa.

El fallo implica que el menor seguirá en un dispositivo cerrado, con seguimiento psicológico, educativo y social, bajo control permanente.

El caso volvió a poner sobre la mesa el dilema respecto a los menores no punibles que cometen delitos graves. Por un lado, existe una fuerte demanda social de justicia y seguridad; por el otro, el sistema legal argentino establece que los menores de 16 años no pueden ser condenados como adultos y solo son pasibles de medidas de protección y seguridad.

Mientras tanto, el coimputado de 17 años, que sí es punible, sigue enfrentando un proceso penal juvenil que podría derivar en una condena efectiva.

Con esta decisión, la Justicia busca dar una respuesta a la sensibilidad del caso y, al mismo tiempo, garantizar que el adolescente reciba asistencia en un ámbito controlado, al menos hasta la próxima revisión de la medida.