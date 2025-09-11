Lali Espósito se convirtió en un récord: agotó su quinto Vélez en pocas horas y rompió en llanto

Lejos estaba Lali Espósito de dimensionar la locura de la que son capaces sus seguidores. Tras un fin de semana lleno de emociones, con cuatro estadios Vélez agotados en 9 meses, anunció el quinto para cerrar el 2025, el próximo 16 de diciembre.

La cantante de “Fanático” lanzó la preventa exclusiva con un banco este miércoles al mediodía y en cuestión de 40 minutos, las entradas de esa ventana se agotaron.

Este jueves por la tarde, la venta general de entradas con un valor que variaba entre los $40.000 y $90.000 se agotó en tan solo cuatro horas. El momento en el que la producción le da la noticia se viralizó en redes sociales.

Lali Espósito estaba grabando “La Voz Argentina”, donde es jurado, cuando su productora la llama para mostrarle la pantalla de una computadora y ella, en su inocencia, pregunta “¿Qué pasó?”. Al caer, totalmente incrédula de las palabras que recibía, no pudo con la emoción y rompió en llanto.