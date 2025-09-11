Miguel Russo volvió a los entrenamientos y quiere dirigir frente a Rosario Central

El Gobierno vetó la ley que establecía un nuevo sistema en los ATN y lo envió al Senado
El entrenador estuvo presente en la práctica luego de diez días de ausencia por una infección urinaria
Miguel Ángel Russo se recuperó y este jueves volvió a decir presente en el entrenamiento de Boca en Ezeiza, donde supervisó de cerca los trabajos del plantel. La mejoría en su estado de salud abrió una puerta de ilusión: poder sentarse en el banco el próximo fin de semana, cuando el Xeneize visite a Rosario Central.
El experimentado entrenador, de 69 años, había sido internado semanas atrás por un cuadro respiratorio que encendió las alarmas en el club. Desde entonces, su evolución fue paulatina, pero en las últimas jornadas mostró una mejoría que le permitió retomar la rutina de manera progresiva.
En la práctica observó con atención los movimientos del equipo y dialogó con sus colaboradores, que se hicieron cargo de las sesiones en los días más delicados de su recuperación. Según confiaron desde el entorno, Russo mantiene un fuerte entusiasmo y desea volver al banco en el Gigante de Arroyito, aunque la decisión final dependerá de la recomendación médica y de la evaluación que realicen junto a la dirigencia.
Mientras tanto, el plantel se prepara para un duelo clave en la continuidad del torneo local, con la tranquilidad de sentir cada vez más cerca la presencia de su entrenador. La posibilidad de que Russo vuelva a dirigir genera expectativa en el vestuario y entre los hinchas, que siguen con atención cada paso de su recuperación.
