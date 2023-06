Queen será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Queen. La legendaria banda británica liderada por Freddie Mercury será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Friends Will Be Friends, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Heaven For Everyone, The Miracle, Bicycle Race, Love Of My Life, A King Of Magic, Under Pressure, Killer Queen, You're My Best Friend, Play The Game, We Will Rock You, You Don't Fool Me, Crazy Little Thing Called Love, Flash, Radio Ga Ga, It's A Hard Life, We Are The Champions, The Invisible Man, Save Me y Somebody To Love, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme banda.