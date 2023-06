VIDEO. Terror en La Plata: golpes, infarto y amenazas de raptar a los nenes en un robo millonario

Una mañana de terror pasó una familia de La Plata, en otro hecho de inseguridad que mete miedo. Se trató de una entradera a una casa de la zona de 472 y 21 de City Bell en la que actuó una banda armada y encapuchada que cometió un robo millonario pero que además lo hizo con extrema violencia, al punto que el dueño de casa se infartó en medio del asalto y debió recibir asistencia de su mujer, Elizabeth, quien también se encontraba conmocionada por las amenazas de que iban a raptar a sus hijos.

La odisea para los platenses comenzó a las 6 de la mañana, cuando estaban sacando el auto para llevar a los más pequeños de la casa al colegio. Fue allí que fueron sorprendidos por cinco delincuentes, que se les metieron en la casa. A partir de eso momento vivieron las peores dos horas y media de sus vidas.

"Cuando estábamos por llevar a los chicos al colegio se nos meten 5 personas encapuchadas y armadas, que nos llevan para arriba de la casa y empiezan a pedirnos plata. Les di todo lo que tenía", comenzó relatando Elizabeth. "Pero no se quedaron confirmes porque le pegaron a mi marido. Lo sacudieron y lo tiraron al piso, y después les ataron las manos", agregó la mujer aún conmovida.

Pero lo peor aún no había pasado. "Estaban realmente armados, todos con pistolas 9mm. No hay dudas que eran profesionales. Fue tal la violencia que vivimos que a mi marido le agarro un paro cardíaco y le tuve que empezar a hacer RCP. Pero en el medio me amenazaban con que se iban a llevar a los nenes", continúo relatando Elizabeth, a lo que uno de sus hijos, que también fue víctima de los ladrones, reveló: "A mi mamá le decían que estábamos en un baúl pero en realidad estábamos en otro cuartito". La mujer agregó que con esa maniobra "me hacían la psicológica".

Conmocionada por lo sucedido, recordó que "le di un poco más de plata, le dimos todo, pero nos rompieron todo: piso, paredes...". Además, detalló que los maleantes "se llevaron ropa, cosas de oro y máquinas de estética que sin eso no puedo trabajar". Esos aparatos, según relataron, tienen un valor millonario, además de que son la fuente de trabajo de la familia atacada.

"Me robaron todo lo que tenía", lamentó Elizabeth, quien aseguró que "según nos dijeron el auto nuestro apareció, que fue donde se llevaron las máquinas".

Más tarde este diario pudo confirmar que el vehículo robado fue recuperado tras un operativo cerrojo, ya que los ladrones lo dejaron abandonado en 31 y 497. Allí la policía procedió al secuestro y recuperó parte del instrumental de estética que se habían llevado, tal como refirió la mujer.