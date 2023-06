De cara a las PASO, Morales cargó contra Bullrich por el "guiño" a Milei

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, cargó hoy en duros términos contra la postulante del PRO, Patricia Bullrich, y se preguntó si la dirigente busca hacer alianza con Javier Milei para "privatizar la educación pública, habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos”.



“El radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Liliita (Carrió), del peronismo y del larretismo dentro del PRO. Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores", dijo Morales esta mañana en diálogo con radio Mitre.



En ese marco, aseveró que está "muy lejos" de las propuestas de Milei, luego de que esta semana Bullrich adelantara que podría realizar acuerdos legislativos con La Libertad Avanza, tras las PASO del 13 de agosto.



"Hay que tener cuidado con eso, ¿Para qué quiere Patricia Bullrich hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?", preguntó el postulante radical.



Y añadió: "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación”.



“A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una cambio con relación a las cosas que venía diciendo, a descalificaciones. Primero empezó con Horacio después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto”, insistió Morales.



Para el gobernador jujeño, JXC "tiene que pararse en el centro, tomar las decisiones para equilibrar la economía, porque es imposible planificar en estas condiciones de inflación, hay que resolver eso, primero, eso no se va a poder resolver de la noche a la mañana".



Sobre la reciente incorporación de José Luis Espert a la coalición opositora, Morales dijo que ""nos fortalece en la diversidad" y consideró que "es distinto gobernar la República Argentina gobernando también la provincia de Buenos Aires, que sin hacerlo y José Luis Espert nos agrega bastante en la elección de la provincia, que es muy difícil”.



En ese punto, Morales se quejó de que "el PRO dilató mucho la decisión" de incorporar a Espert ya que "hace dos meses que venimos con el tema".



"Patricia y Mauricio estaban muy encima del tema, planteando si es candidato a esto, si me suma votos o me baja votos. Me parece que el criterio tiene que ser amplio, tenemos que seguir sumando hasta el minuto final en que nos toque hacernos cargo del Gobierno si el pueblo así lo decide. No hay que tener una mirada mezquina ni especulando", dijo, dejando la puerta abierta a futuras incorporaciones.



De cara al cierre de listas del próximo sábado, Morales indicó que la próxima será "una semana de definiciones".



"El día sábado se inscriben las candidaturas, así que hay un gran trabajo, tenemos que ponernos de acuerdo con muchas candidaturas. El radicalismo tiene una fortaleza importante en todo el territorio, le agrega federalismo Juntos por el Cambio, así que estamos trabajando fuerte”, concluyó.