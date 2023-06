Inglaterra le hizo “7” a Macedonia y Francia no afloja

Inglaterra y Francia, dos verdaderos “pesos pesados” de Europa, lograron ayer sendas victorias en el marco de una nueva jornada de la fase clasificatoria que tiene como objetivo acceder a la Eurocopa Alemania 2024.

El equipo inglés apabulló por a Macedonia con un categórico 7 a 0, en Old Trafford, y se mantiene como líder del Grupo C.

Los goles fueron de Harry Kane (dos, el segundo de penal), Buyako Saka convirtió tres, Marcus Rashford y Kalvin Phillips.

Francia, por su parte, superó a Grecia por 1 a 0, en el Stade Francais, con su estrella Kylian Mbappe como titular, que convirtió el gol del triunfo a los 10 minutos del segundo tiempo, de penal, resultado que lo mantiene en el liderazgo del Grupo B

piden que modric no se retire

El técnico del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalic, le pidió al volante Luka Modric, la máxima figura de su plantel, que posponga su retiro internacional, a la vez que destacó su importancia para el representativo nacional.

“Lo necesitamos. Esta es una generación que todavía no completó su trabajo”, declaró Dalic a su llegada al aeropuerto de Zagreb, tras perder 5-4 en los penales ante España en la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

“Dejémoslo descansar. Él nos dirá lo que piensa”, continuó el DT croata sobre el futuro de Modric en el seleccionado de su país. Hoy van a jugar:

Grupo A: 15:45 (hora argentina), Escocia vs. Georgia y Noruega vs. Chipre.

Grupo E: 15:45: Moldavia vs. Polonia e Islas Feroe vs. Albania.

Grupo F: 15:45: Austria vs. Suecia y Estonia vs. Bélgica.

Grupo G: 15:45: Hungría vs. Lituania y Bulgaria vs. Serbia.

Grupo J: 15:45: Islandia vs. Portugal; Bosnia vs. Luxemburgo y Liechtenstein vs. Eslovaquia.