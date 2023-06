Miley Cyrus será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Miley Cyrus. La cantante y compositora estadounidense será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como The Climb, When I Look At You, Prisoner, River, Mindnight Sky, Younger Now, We Can t Stop, Party In The USA, Jaded, Malibu, Wrecking Ball, Fly On The Wall, Hands Of Love, Night Crawling, Can't Be Tamed, Angels Like You, 7 Things, Flowers y Nothing Breaks Like A Heart, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme cantante.