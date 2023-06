Se repite la violencia: furia en negocios y guardias

¿El cliente siempre tiene la razón? De un tiempo a esta parte se conocen cada vez más casos donde comerciantes y empleados denuncian maltrato y hasta agresiones físicas de parte de quienes adquieren bienes y servicios. Sin ir más lejos, ayer se produjo un hecho de violencia en una veterinaria, donde la impaciencia superó a la dueña de una mascota que terminó rompiendo la vidriera del local y terminó lastimándose a sí misma. Y también en las últimas horas un hombre atacó a dos policías dentro de un local de comida rápida tras ponerse violento contra personal del comercio. Ambas personas terminaron en la comisaría.

Semanas atrás, la golpiza que recibió una médica de la guardia pediátrica del Hospital de Niños por parte de la madre de una niña que aguardaba a ser atendida derivó en varias manifestaciones de apoyo y solidaridad con la profesional, ya que el personal de salud convive casi a diario con estos episodios.

“La gente está alterada y no tiene paciencia. Ante cualquier conflicto que puede resolverse fácil enseguida comienza a prepotear o insultar, y es algo que nos preocupa como comerciantes porque se genera un clima tenso donde no sabemos si en algún momento puede suceder algo más grave que un altercado verbal”, dice Valentín Gilitchensky, presidente de la comisión de centros comerciales en la Federación Empresaria La Plata (Felp).

“Creo que más allá de las noticias que se conocen, uno ve la violencia cotidianamente. El umbral a la catarsis violenta está bajísimo y se produce esa catarsis violenta”, opina la psicóloga Patricia Maestri.

Según la especialista, “esto tiene un componente social muy fuerte. Creo que la pandemia, la cuarentena y el encierro fueron un caldero para que la catarsis violenta y el trastorno de ansiedad se vean cada vez más. Ambas son consecuencias de la sensación de amenaza y peligro inminente, del sálvase quien pueda que aumentó el sistema defensivo de una forma exagerada. Rápidamente, las personas se sienten amenazadas y violadas como sujeto lo que las lleva a tratar al otro como un objeto”, indicó.

“Se trata de una descarga de algo que estuvo contenido en tiempos de encierro donde no había posibilidades de expresarse. Claro que hay una predisposición a esto, no se da de la misma forma en todas las personas”, explica Maestri.

En ese sentido, la psicóloga entiende que “se arma un vínculo de amo y esclavo. El cliente y el paciente van en posición de amo y el otro es el esclavo. Pero junto con esto hay una `semilla´ de la sensación de ser víctimas de injusticias. Los episodios se viven como una injusticia, no como una imposibilidad del otro de brindar el servicio o atención como uno quiere. En general, la persona que hace la descarga violenta tiene una conciencia muy pequeña sobre lo que hizo”, analiza.

La psicóloga Griselda Branda coincide en que la pandemia hizo mella en la sociedad, agudizando estas situaciones.

“Fueron dos años encorsetados de pandemia donde la comunidad convivió con el miedo a la muerte. Nunca tuve tantos pacientes varones como después de la pandemia donde lo que los atravesaba era la cuestión de la muerte. Pero creo que nosotros como sociedad, después del aislamiento entramos en una crisis social y de valores”, comenta la experta.

“Tras haber vivido situaciones tan estresantes como fue la pandemia mas la crisis social y económica, a la gente le salta la térmica ante cualquier circunstancia. Y pasa mucho en ámbitos en la salud, que se vincula con lo que generó la pandemia”, explica Branda.

estímulos

La psicóloga vincula estas respuestas violentas también con lo que se refleja en los medios de comunicación y productos culturales. “La violencia está muy avalada por los medios y la ética profesional no existe, hay una instigación continua a la violencia. Sin ir más lejos, los videojuegos que más se venden y juegan son sobre personas que matan a otras. No deberían entonces asombrarnos los episodios como los de los últimos días. No hay barreras, no hay control de impulsos. Estamos sobre estimulados con mensajes violentos y la auto defensa es el argumento del violento pero en realidad no obedece a eso”, enfatizó.