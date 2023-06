Arrancó el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi en La Plata: desgarrador testimonio de la mamá

Este miércoles pasadas las 10 de la mañana dio inicio el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi (26) la joven estudiantes de periodismo que en 2016 murió ahogada en la pileta de una fiesta clandestina. Cuatro son los imputados en la causa y se espera que a lo largo de las cinco jornadas, que durara el juicio, declaren 79 testigos.

Con los alegatos de apertura de la Dra. Silvina Langone dio inicio esta mañana el debate por la muerte de Emilia Uscamayta Curi ocurrida en la madrugada del primero de enero del año 2016 en una fiesta clandestina que se desarrollaba en el interior de una casa quinta ubicada en 520 entre 159 y 160 de la localidad de Romero.

La Fiscal expresó que “no solo con la prueba incorporada por lectura se acreditará que son cuatro los sujetos masculinos con acuerdo de voluntades los que llevaron adelante un evento en 2016 en una casa quinta no habilitada a tal efecto (…) donde la gran cantidad de concurrentes superaba ampliamente la capacidad razonable del lugar. Y no obstante las dos advertencias la fiesta continúo.”

Más adelante detalló que “la autopsia de Emilia determinó que la joven falleció por una insuficiencia respiratoria secundaria a asfixia por sumersión.” Y que la fiesta no contaba, pese a la existencia de una piscina de considerables dimensiones, no contando con personal capacitado, guardavidas, médico, ambulancias, ni urgencias médicas. Tampoco adoptaron algún recaudo respecto de la actividad realizada conforme el bien jurídico protegido pues no había modo de evitar el resultado posible”.

El hecho resulta constitutivo del delito de homicidio simple con dolo eventual y desobediencia (dos hechos) previstos y penados por el art 79 y 238 del código penal. Dado que los organizadores del evento “actuaron con total conocimiento del incumplimiento de cada una de las normas destinadas a proteger la integridad física de los concurrentes”. En este sentido los organizadores “mostraron un total desprecio por el bien jurídico protegido, la vida y la salud de cada uno de los asistentes al evento”.

EL DOLOR DE UNA MADRE

Finalizados los alegatos de apertura, desarrollados por las partes, la primera testigo en prestar declaración fue Eugenia Curi -madre de Emilia- que entre lágrimas y con la voz quebrada manifestó ante el Tribunal Oral y Criminal Nº3 conformado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, que “perder a mi hija fue el dolor mas grande que sufrí en mi vida”.

Eugenia relató parte de la vida de su hija menor -de siete hermanos- hasta llegar al recuerdo más doloroso; la mañana en que se enteró de la muerte de Emilia. Mientras secaba sus lagrimas contó que la noche del 31 estuvieron brindando en la galería de su casa; hasta que cerca de las dos de la mañana su hija le pide que la lleven a la casa de Cristian -su hermano- porque allí se juntaban con los amigos. Eugenia recalcó que con su esposo volvieron como a las cinco de la mañana y que luego “cerca de las siente de la mañana siento que llegaron y les pregunto a donde van… ellos contestaron iban a la pileta porque hacia calor ese día. Con mi esposo hasta las nueve y media, diez de la mañana nos pusimos a tomar mate en el fondo. A eso de las once, luego de abrir el negocio, voy arriba para ver si ya estaban de regreso y estaba Cristina solo”.

Y recordó que su hijo le contestó en esa oportunidad “que Emilia se quedó en la pileta, que ya venia. Pero como ya era muy tarde le dije a mi hijo: levántate y anda a buscarla vos. El salió a la vereda y ya la policía venia a decir que Emilia se ahogo. Eran como las once media, las doce del medio día. Y los policías me dicen: mama Emilia murió. Yo no lo podía creer, mi hija era muy cuidadosa, no lo podía creer”.

LOS TESTIGOS

Un testigo clave en la jornada fue Alejandro Piedrabuena, hermano de uno de los imputados y personal policial retirado, que pudo relatar algunos momentos de esa madrugada pese a la oposición planteada por los abogadores defensores -los Drs Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina, y Marcelo Peña- respecto del articulo 242 del código penal que prohíbe testificar en contra del imputado a su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.

Piedrabuena detalló que “estaba sentado en una mesa, fui porque me llamó mi hermana. Escuche un griterío. Me acerque y vi que había una chica tirada ahí, nadie estaba haciendo nada. En eso aparece otra persona que no se quien era. Le tomé el pulso, que era poco, la cargue y la lleve caminado hasta la puerta principal, la subí a un taxi y la lleve al hospital de Romero. La chica convulsionaba. Estaba pálida, vomitaba agua…”

También durante la jornada declararon los oficiales Claudio Gallardo, Hugo Amarillo y el relacionista público Juan Agustín Di Martino quien era uno de los encargados de las preventas de la fiesta denominada “La Frontera, el límite lo pones vos”.

Di Martino declaró que “las preventas me las dieron en el boliche 737”.

Finalmente el ultimo en prestar declaración durante la audiencia de hoy fue el comisario Juan Ramón Verón quien estuvo en la quinta el día de los hechos.

Tanto para la Fiscal Silvina Langone como para el representante legal del particular damnificado Adrían Rodríguez fue una jornada provechosa en cuanto a la declaración de los testigos. Para el jueves se espera que la jornada de debate comience a las diez de la mañana con la declaración de otros once testigos.

LOS IMPUTADOS

Según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el Ministerio Público Fiscal los cuatro imputados en la causa cumplieron roles bien delimitados:

Claudio Federico Bellone era el dueño de la quinta donde tuvo lugar la fiesta y quien puso a disposición el lugar para que se desarrolle el evento. También fue a quien se le notificó de la clausura municipal.

Santiago Nicolás piedrabuena y Gastón Sebastián haramboure habrían sido los impulsores originarios de la fiesta y quienes planearon su organización.

Raúl Ismael García habría sido el encargado de conseguir la bebida que se vendía en el lugar y el encargado de realizar los contactos pertinentes para conseguir la quinta.

A los cuatro se los acusa de "homicidio simple con dolo eventual y desobediencia en dos oportunidades".

Emilia Uscamayta Curi murió ahogada en la pileta de una quinta en la localidad de Melchor Romero, dónde se llevaba adelante una fiesta multitudinaria que no contaba con los permisos y medidas de seguridad correspondientes para un evento de esas características. Los delitos que se le imputan a los cuatro empresarios prevén penas aplicables de entre 8 y 25 años.