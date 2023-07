La salud de Romina Gaetani: “Sufrió una crisis muy grave”, aseguró el abogado de la actriz

Claro está que, en los últimos días, la salud de Romina Gaetani preocupó a sus familiares y allegados. La actriz fue internada el pasado viernes en la Clínica Bazterrica: “Parece que mi nivel de saturación no es adecuado, así que una estadía en el hospital no vendría mal.

Luego, reveló algunos detalles: “Se descartó neumonía. Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática. Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual”, contó la actriz.

Pero, vale destacar que, con el correr de los días trascendió que Gaetani no estaría conforme con la atención y que a través de su abogado, Ignacio Trimarco, habría iniciado los trámites para cambiarse de nosocomio. “No tan buen día... Sigo aquí”, subió a las redes.

Ahora, habló su representante legal y dio detalles tanto de la salud de su clienta como de los pasos a seguir en el plano judicial. “Romina está bien, estabilizada. Estaba con un problema de bronquitis severa. Actualmente está con muy poco aire por eso me pidió que transmita esto y despejar cualquier duda o temor, aseguró Trimarco, al tiempo que agregó: “Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”, resumió.

Finalmente, Trimarco subrayo las sospechas sobre la administración de la medicación, y su posible implicancia en la salud de la actriz. “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios está estabilizada”, cerró.