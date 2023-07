A una jubilada le sacaron sus ahorros y hasta dos bombachas nuevas en Tolosa

Los robos en La Plata son variados en sus modalidades y hasta algunos de ellos tienen matices muy particulares.

Uno de esos casos se dio en un escruche que sufrió, en la tarde del martes, una jubilada de 70 años domiciliada en la zona del Distribuidor “Pedro Benoit”, en Tolosa.

Indignada por el hecho, que según contó fue el primero que padece desde que vive en 13 entre 519 y 520, hace 55 años, la mujer -que prefirió mantener en reserva su identidad- relató que “el robo ocurrió el martes, cerca de las 4 y media de la tarde, justo en la media hora que salí de casa para hacer unas compras por la zona”.

Enseguida reveló cómo lo sucedido y qué pertenencias le sustrajeron: “Se metieron por una ventana que da a un patio trasero y que comunica con un dormitorio. Fue ahí donde me revolvieron todo y enseguida comprobé que me robaron los 30.000 pesos que tenía ahorrados. Pero lo más increíble es que me llevaron también dos bombas nuevas, que ni había podido estrenar”.

“A lo mejor las llevaron para quedar bien con sus novias”, bromeó la mujer sobre la llamativa situación.

Según lo consignado por la jubilada, otra curiosidad que dejó el robo fue que “también me sacaron monedas de 25 y 50 centavos, que guardó en una lata”.

Asimismo, lamentó que por el robo en su vivienda “me dieron vuelta toda la pieza, estaba todo tan desordenado, que me costó bastante encontrar mi cartera”.

“TUVE QUE PEDIR PLATA”

La voz de la jubilada denotó la pesadumbre que le ocasionó el episodio, no solo por el robo en especial de todos sus ahorros, sino además por la consecuencia directa del tema.

“Quien o quienes robaron en mi casa, me dejaron sin un peso para comer, cuando soy jubilada y cobro el haber mínimo”, expuso.

Desesperada por esta circunstancia, explicó que “tuve que pedir plata, porque me habían quedado con sólo 200 pesos, que me sobraron de las compras. Conseguí que mi hija me diera un poco de dinero”.

A su vez, tuvo que reclamar “a una mujer del barrio” que le devolviera “los 2.000 pesos que le había prestado y por suerte, después de contarle lo ocurrido en casa, me pagó lo que me debía”.

Por otra parte, la señora expresó su preocupación de que “justo esto me viene a pasar cuando estoy pagando un préstamo que saqué de 50.000 pesos para poder comprarme un teléfono celular”.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría sexta. La Policía de esa jurisdicción intenta llegar ahora hasta los delincuentes.