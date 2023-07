Divorciados y diversidad, en la agenda del sínodo que tendrá al Arzobispo

El arzobispo Víctor “Tucho” Fernández participará en octubre de su primera labor como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Sínodo vaticano de octubre de este año, en el que religiosos y laicos de todo el mundo debatirán sobre la acogida en la Iglesia de “divorciados vueltos a casar” y “personas LGTBQ+”, además de otros temas sobre la vida y organización de la Iglesia.

Fernández y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, encabezan la lista de religiosos del país que incluye, además, a los arzobispos de Mendoza, Marcelo Colombo, y de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa. Los otros obispos que formarán parte del encuentro sobre la “Sinodalidad” que tendrá una segunda parte en octubre de 2024 son el obispo de La Rioja, Dante Braida, y el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

También estarán, como expertos, los reverendos Pedro Brassesco y Carlos Galli.

Participarán también 54 mujeres con derecho a voto por primera vez en la historia de los sínodos, el sacerdote estadounidense James Martin, conocido por sus posturas en defensa de la población LGBTQ+, y el biógrafo británico del Papa Austen Ivereigh.

“Tenemos representantes de todos los continentes, incluido un representante del sínodo digital”, anunció el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo.

El Vaticano publicó el mes pasado el denominado “Instrumentum laboris” para el “Sínodo de la Sinodalidad” que en octubre de 2023 tendrá una primera fase en Roma y se completará en 2024, y que incluirá preguntas a los participantes sobre el celibato opcional, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de divorciados o el colectivo LGBTQ+ en la Iglesia, cambios profundos en la estructura institucional de la Iglesia, el papel del primado de Pedro, cómo aprender de otras comunidades cristianas e, incluso, la creación de un ministerio específico para el cuidado de los “descartados”, se indicó.

“Habrá tres palabras clave: armonía, para mostrar la unidad en la fe y que somos una única Iglesia, con un no a la polarización o la confrontación; polifonía, para mostrar la variedad; y sinfonía, para mostrar juntos la belleza de la evangelización”, planteó el subsecretario general del Sínodo, Luis Marín de San Martín.

Marín de San Martín resaltó, además, el espíritu de comunión que habrá en la Asamblea que empezará “con un retiro espiritual de tres días en el que estaremos juntos todos los participantes” del encuentro.

La reunión tendrá la particularidad ya anunciada por el Vaticano de que, por decisión de Francisco, se abre la posibilidad de que mujeres laicas participen con derecho a voto, además de otras cinco religiosas, en una apertura inédita para la participación femenina en un ámbito hasta ahora reservado a religiosos y laicos varones. Según los datos informados este viernes por el Vaticano, en una comunicación vía Telegram, habrá en total 363 miembros.

El voto femenino fue anunciado en abril, junto a otras novedades como la designación de “70 miembros no Obispos, que representan a otros fieles del Pueblo de Dios (sacerdotes, personas consagradas, diáconos, fieles laicos)” con derecho a voto, entre los que “se pide que el 50% de ellos sean mujeres y que se valore también la presencia de jóvenes”.

“Tucho” Fernández, de 60 años, exrector de la Universidad Católica Argentina, es considerado el teólogo de cabecera de Francisco y una persona muy cercana al pontífice. “Supongo que pensó en alguien que le asegurara una teología orientada a la evangelización y a su servicio”, declaró en las últimas horas sobre la decisión del Papa.

En el ámbito de la Iglesia se analiza la designación como una decisión discutida por el área más conservadora, que ha lanzado críticas. Sobre eso Fernández indicó que “Lo sé. Pero tengo que reconocer que si hubiesen nombrado a alguno de ellos a mí tampoco me habría gustado”.

Por caso, el exprefecto de la Docrtina de la Fe el cardenal Gerhard Ludwig Müller, que ya había criticado en el pasado a “Tucho”, poniendo en duda su formación teológica, tras su elección lo volvió a hacer en una entrevista.

En esa línea, el arzobispo saliente de La Plata consideró que “en la Iglesia no se trata de gustos y yo no pediré que me amen, sino simplemente que me respeten como hermano en la fe y que le permitan al Papa elegir quien a él le parezca más adecuado”.

Sobre su futura labor al mando de la Doctrina de la Fe explicó que “no pienso romper nada ni empezar de cero. Al contrario, tengo mucho que aprender. Sólo aportaré mi estilo propio, mi perspectiva como hombre que creció en un contexto muy diferente, que pudo desarrollar otras categorías mentales y cultivar otros aspectos del inagotable Evangelio de Cristo”.

Francisco le pidió en una carta que se alejara “de una Iglesia que señala y condena”. Sobre eso, indicó que “no se cuida tanto la doctrina tratando de imponerla sino ayudando a comprenderla mejor”, señala.