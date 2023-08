"Mi vida es problema mío, que ninguna cachivache me trate mal": picante advertencia de More Rial

Ahora, en algunos programas del ambiente, entre ellos LAM, dejaron ver fotos de Morena Rial en un rito umbanda y llevaron a sus ex amigas a dar testimonios sobre la vida de la hija del periodista y conductor. Más tarde, ella salió al aire y se cruzó con las panelistas del programa de Ángel de Brito, a quienes ahora les dedicó un fuerte mensaje.

Desde de sus redes, expresó: "Les quiero contar una cosita, porque la verdad es que están levantando por todos lados pelotu..., lo que yo hago con mi vida sería un problema mío, no tendrían por qué meterse", subió More. Seguidamente, lanzó una recomendación para hablar sobre estas polémicas prácticas religiosas: "Si quieren opinar, primero fíjense bien, averigüen bien la información, sepan de qué tema van a hablar, qué tema van a tratar porque me parece que muchos están desorientados con las cosas que hablan", aseguró visiblemente molesta.

"Y después bueno, me trataron de patotera, y no es así, sólo me defiendo, yo no soy ninguna estúpida, no soy ninguna tonta para dejar que una cachivache me venga a tratar mal", aclaró la hermana de Rocío sobre las declaraciones de las 'angelitas' que la calificaron de esa manera al aire.

Como si eso fura poco, posteriormente, la influencer en cuestión se tomó el tiempo de responderle con sus historias a su ex amiga y niñera de su hijo, que visitó diferentes programas "¿Le pueden avisar a Melanie que enfoque bien la camarita? Porque se ven mucho las chapas del techo".

Finalmente, se refirió a las 'angelitas' por haber entrevistado a esta joven de Córdoba: "A las que le dan entidad a gente así o me tratan de patotera, fíjense en ustedes todos los días cómo critican a todo el mundo, a las panelistas les digo, y piden que yo no critique a alguien, pero saben dónde se pueden ir, al mejor lugar que les parezca", cerró subida de tono.