Blanca, la jovial vecina que ya cantó los 100

Su nombre es Blanca y ayer 11 de agosto, alcanzó un hito que en su juventud le hubiera parecido casi imposible: cumplir 100 años.

La mujer pasó la especial jornada recordando momentos destacados de su vida y rodeada de sus afectos: hijos, nietos y mucho cariño de todos sus conocidos.

En diálogo con este diario, contó que es descendiente de emigrantes italianos y recordó sus primeros años en su casa de Tolosa.

También mencionó de manera especial el momento en el que conoció a su marido Dardo, con el que formó una familia de la cual se siente orgullosa.

“Siempre viví en La Plata, en Tolosa. En calle 6 entre 527 y 528. A mi marido lo conocí en un baile, en el club “Unión y Fuerza”. Yo tenía 15 años y él 20. Mi mamá (Elisa) y mi papá (Carmelo) me llevaron. Fue el primero que me sacó a bailar y me encandilaron sus ojos verdes”, confesó.

Fruto de su matrimonio, Blanca tuvo dos hijos, llamados Raúl y Dardo y una hija del corazón, de nombre Felisa. Además, tiene tres nietos por los cuales se desvive.

En el día de su cumpleaños se recordó su forma de ser activa y que desde muy joven los vecinos la veían manejar su famoso Jeep, yendo y viniendo para todos lados.

También contó que en sus comienzos como estudiante, acudía al Liceo y según afirmó, estaba en tercer año cuando ya se veía con el hombre de su vida.

“Él (por Dardo) me empezó a buscar a la salida del colegio. Al principio mis papás no sabían nada, después les dije”, evocó.

Desde muy temprana edad fue una apasionada por el estudio, realizó sus primeros pasos en el Liceo de Señoritas de La Plata, luego estudió Medicina. Sin embargo, se vio obligada a cambiar de carrera para poder trabajar y de esa manera ayudar a sus padres que necesitaban de ella.

Eso la llevó a estudiar la carrera de Asistente Social y luego trabajó en la Liga Popular contra la Tuberculosis, y en la Municipalidad de la Plata.

Con una sonrisa encantadora y varios momentos por recordar, Blanca contó: “Empecé en el San Juan de Dios, en el hospital especialista para esa enfermedad. Trabajé toda la vida hasta que me jubilé. Me gustaba mucho ese trabajo y ayudar a la gente”.