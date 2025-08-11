Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

El sector radical de Lousteau acordó con Schiaretti; otros dos quedaron afuera. Carrió y sus opciones. Monzó y Stolbizer, juntos

Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro

Carlos Barolo

11 de Agosto de 2025 | 01:25
Edición impresa

El cierre del plazo para la presentación de las alianzas en la Provincia marcó un hecho político incontrastable: el espacio de centro estalló e irá a las urnas en octubre dividido en varias vertientes.

Si bien para la cita electoral de septiembre en la que se pondrán en juego los cargos bonaerenses el frente Somos Buenos Aires aglutinó a la mayoría de sus expresiones, ahora la dispersión se hizo evidente en medio de disputas.

Por un lado aparece Provincias Unidas, una expresión que busca ser el reflejo del armado que vienen impulsando cinco gobernadores: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy).

En el caso de la Provincia, quien empuja esta alianza es el exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Incluiría a la UCR, el Partido Socialista, Hacemos, Democracia Cristiana, Nuevo País y Tercera Posición.

Ese frente llevaría como primer candidato a diputado nacional a Florencio Randazzo, promovido por Schiaretti. Los radicales que están en ese armado responden a Martín Lousteau. Por eso, la segunda candidata sería la radical de Evolución, Danya Tavela.

La otra alianza anotada se denomina Encuentro Federal. Allí están el GEN, el Partido del Diálogo, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Unión Popular Federal. Sus principales referentes son los diputados nacionales Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que habían quedado afuera del acuerdo de Somos Buenos Aires.

Esos dos armados dejaron varios cabos sueltos y dirigentes enojados. Por lo pronto, el cierre con Schiaretti solo es avalado por el esquema de Lousteau. El armado que integra una veintena de intendentes y que lidera el virtual presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández, no quiere saber nada, la misma posición que asumieron en relación a los libertarios. Incluso, no avala la integración formal del partido a Provincias Unidas.

La mayoría de la UCR quedó afuera del frente Provincias Unidas que llevaría a Randazzo

El enojo con Lousteau, es fuerte. “Pretende que vayamos a trabajar por la candidatura del peronista Randazzo y encima nos cierran la puerta para poner un candidato propio”, cuestionan.

También quedó afuera el sector del marplatense Maximiliano Abad, que se marginó en el esquema de Somos Buenos Aires.

Algunos radicales amenazan con ir a la justicia para que se saque el sello partidario incluido en Provincias Unidas. Está cuestión posiblemente se planteara en otras jurisdicciones como Mendoza.

La conformación de esa alianza tuvo una estación previa: la salida de Facundo Manes del escenario bonaerense. El neurocientífico amagó con presentarle batalla a Randazzo por la cabeza de la lista de diputados nacionales, pero al final irá a competir como senador nacional por Capital Federal.

Hay quienes dicen que detrás de esa decisión estuvo Schiaretti (Manes se muestra cercano al ex mandatario cordobés).

ARMADO INVERTIDO

Así, habrá un esquema invertido. En la Provincia, el schiarettista Randazzo encabezará la lista de diputados nacionales; en Capital Federal, lo hará el radical Lousteau. Algunos radicales puntualizan que ambos candidatos en primer término a diputados nacionales fueron ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

Todos estos movimientos no sólo dejaron afuera a amplios sectores del radicalismo bonaerense. Tampoco se sumó a ninguno de los dos frentes la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió. La líder del espacio amagó con ser candidata a diputada nacional, pero ahora estaría barajando tres alternativas. Una, impulsar a Maricel Echecoin para el caso de que avance en un acuerdo con Schiaretti. La otra implicaría sumar a este rompecabezas a una tercera alianza que se presentó para competir en octubre: Potencia.

Ese frente llevará como candidata a María Eugenia Talerico, la abogada ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en su momento formulara graves denuncias sobre la corrupción de funcionarios del gobierno kirchnerista. En medio de negociaciones cruzadas, algunas versiones señalan que si hay coincidencias con Carrió, podría aparecer en juego el nombre de Juan Manuel López, actual legislador nacional para acompañar a Talerico, pero no se descarta que los intendentes radicales que se expresan a través de Miguel Fernández podría también ser parte de alguno de estos acuerdos.

UNIDAD complicada

Tamaña dispersión de los espacios que buscan mostrarse como alternativas al kirchnerismo y a La Libertad Avanza, encendió luces de alerta en algunos campamentos. Hay quienes empujan algún tipo de coincidencia. “Va a ser muy difícil, pero hay que intentarlo”, dicen.

Existe un número mágico que comienza a hacer ruido. Para acceder al piso electoral que se necesita para conseguir un diputado nacional se requiere obtener el 3 por ciento. Pero no se trata del 3 por ciento de los votos, sino del 3 por ciento del total del padrón de habilitados para votar.

Es decir, el 3 por ciento de 13.361.359, que es el número total de electores. Un número infinitamente más alto porque se estima que alrededor de un 50 por ciento de los empadronados concurriría a las urnas. Así, la posibilidad de que ninguna de las alianzas llegue al piso quizas surja como un incentivo para ensayar algunas conversaciones de final incierto.

Hasta el 17 hay tiempo para negociar una unidad improbable o, al menos, la reducción de la oferta del centro que, hoy por hoy, luce estallada en varios pedazos.

 

 

elisa carrió

florencio randazzo

emilio monzó

