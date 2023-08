No aflojan los reclamos por la Primaria 55

No aflojan los reclamos por el estado en el que se encuentra la Escuela Primaria 55, a tal punto que no se pudo votar el fin de semana pasado y tuvieron que trasladar todas las mesas a una sede escolar cercana.

Parte de la comunidad educativa del edificio escolar de 62 entre 27 y 28 continúa con la protesta y reclama urgentes obras estructurales para poner en valor la sede escolar.

La frase “peligro de derrumbe” por un establecimiento educativo que “se cae a pedazos”, es la que mayormente se menciona por parte de quienes a sus hijos estudiando allí y que hasta a veces, dudan de mandarlos a clase por miedo a que les ocurra algo “serio”, lo que significa un accidente.

En diálogo con EL DIA, Elisabeth, mamá de dos alumnos, se mostró indignada por la situación actual de la escuela: “El colegio hace ya dos semanas que se le están rompiendo las paredes, muchos problemas en el piso, no tienen baños, hay posible derrumbe. Dicen que no. En el salón de mis hijos, sintieron como se movían las paredes”.

En esta misma línea, agregó: “No nos garantizan la salud de los chicos y la verdad que es preocupante, porque no sabemos si algún día no nos van a llamar diciendo que pasó algo grave. Yo prefiero que estén en mi casa, ya que desde esta semana no los voy a mandar”.

Un dato no menor y como ha publicado este diario, dicho establecimiento tuvo que trasladar sus mesas de votación hacia la Escuela Especial Nro 528 -29 entre 57 y 58, ya que evaluaron el peligro que podía originar la permanencia en un lugar que puede “derrumbarse”, según afirman los padres y los vecinos que se hicieron presentes.

En un cartel pegado en la puerta de la Nro 55, describieron: “Atención. Las mesas 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 y 290, asignadas a este establecimiento, se trasladaron a la Escuela Especial Nro 528 en calle 29 entre 57 y 58”.

El domingo se observó una extensa procesión de votantes que se encontraban con el cartel que daba aviso del traslado de las mesas de votación a una escuela diferente.

Cabe señalar que desde hace varias semanas que parte de la comunidad educativa pide obras urgentes para el establecimiento educativo de la calle 62 entre 27 y 28.