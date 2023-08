En mercados y almacenes prevén más aumentos a partir de la devaluación

La fuerte suba del dólar ya impacta en supermercados y almacenes y, aunque no se registran faltantes de consideración, los comerciantes del rubro denunciaron que ayer no hubo lista de precios. Tampoco se tomaron pedidos con el argumento de que el sector empresario espera que se aclare el panorama en las próximas horas.

Consultado por el DÍA, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, sostuvo que hace dos semanas que se registran faltantes en los mayoristas. “Cuando vamos a hacer la reposición no encontramos determinados productos y cuando se esconde la mercadería es porque después viene con aumento”, dijo el almacenero.

Savore consignó que hace 70 días el azúcar estaba a 340 pesos y en la actualidad, 650 pesos y no de primera marca. “En los mayoristas no encontramos todas las marcas o dosifican la entrega”, dijo y agregó que eso también hizo que aumentara el precio de todas las galletitas.

En tanto Ricardo Cuevas, almacenero de Berisso, apuntó que si bien no se aplicaron aumentos en la jornada de ayer, el comentario generalizado fue que las cosas van a subir. “Las listas suelen cambiar a mitad de semana y se verá hacia el viernes o sábado de cuánto serán los aumentos”, agregó.

Si bien reconoció que desde hace tiempo hay restricciones en la entrega de azúcar, apuntó que no hay faltantes de harina ni aceite.

El dueño de una cadena de supermercados del centro calificó como “un caos” el panorama que vivió ayer.

En esa línea indicó que la principal marca de productos lácteos le informó que durante agosto retiraba todas las bonificaciones y las ventas serían al contado.

“Lo mismo pasó con una marca internacional de productos de limpieza, sacaron la bonificación y no quieren entregar mercadería; la carne el sábado subió un 50 por ciento y hoy - por ayer- un 30 por ciento más”, explicó el comerciante.

Según lo que le comunicaron los abastecedores se esperaba para estos días que la suba del dólar se trasladara a todos los comestibles y a los productos importados. Las subas se ubicarían entre un 25 y un 30 por ciento.

“Con relación al dólar no hay un número en la calle, no hay plata real, la mayoría de las empresas no quiere entregar, tienen en consideración quienes son sus clientes con los pedidos hechos, pero no se sabe que va a pasar mañana”, destacó el comerciante.

En medio de la incertidumbre que vivió en la jornada, el comerciante anticipó que si hoy todo continuaba igual era posible que hubiera un corte de entrega.

“Se sabe que todo va a aumentar entre un 25 y un 30 por ciento”, sostuvo.

En tanto, un supermercado que se gestiona como una cooperativa, le informó a EL DÍA que “todos están con venta suspendida”.

Ayer se recibieron varias notificaciones que advertían sobre un panorama cargado de dudas.

En uno de los audios que se recibió en ese supermercado cercano al Parque Alberti un proveedor consignó: “decidimos suspender las ventas de galletitas... hasta que se aclare el panorama” y solicitaba a los comerciantes que “sepan entender la situación que estamos viviendo”.

Pero ese no fue el único mensaje de características similares. Otros proveedores comunicaron: “Estimados clientes los pedidos que mandaron hoy quedan anulados !!; tenemos la venta suspendida hasta nuevo aviso! , en cuanto sepamos a qué precio vender les enviaremos listas”.

Faltantes

En una recorrida de EL DIA por distintos supermercados de la Ciudad se constató que en la mayoría no se registraron grandes faltantes de productos.

En un supermercado de calle 45 casi diagonal 80, el único estante completamente vacío fue el de una marca de leche que se promocionaba 4 al precio de 3.

Un supermercado de avenida 7 casi 47 tuvo faltante de arroz y fideos del programa Precios Justos.

Tampoco se encontró café de marca propia de la cadena a 1.200 pesos los 500 gramos, ni cebada tostada a 696 pesos los 100 gramos.

La venta de azúcar, a 787 pesos el kilo, estaba restringida a 3 unidades por familia.

Los alimentos con componentes importados subirían aproximadamente un 30 por ciento