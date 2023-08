Madonna será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Madonna. La Reina del Pop será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Fever, Into The Groove, Secret, Like A Virgin, Causing a Commotion, Papa Don't Preach, Holiday, Deeper And Deeper, Live To Tell, Express Yourself, Hanky Panky, Who's That Girl, La Isla Bonita, Material Girl , Take A Bow, Hung Up, Erotic, Like A Prayer, True Blue, Vogue, Music, You'll See, Cherish, I'll Remember y Ray Of Light, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme cantante.