Elecciones 2023: las medidas que mantendrá la Justicia electoral luego de la pandemia, de cara a las PASO

El próximo domingo 13 de agosto, serán las Elecciones 2023 Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definirán los candidatos para los comicios definitivos de octubre o de un eventual balotaje posterior.

Lo cierto es que ante este panorama, la Justicia electoral determinó que mantendrá varias medidas que fueron implementadas durante la pandemia de coronavirus, donde se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2021.

Una de ellas, fue disponer de más locales votación para que en cada uno haya a su vez menos mesas y así la cantidad de electorales sea menor para evitar la acumulación de gente y un mayor riesgo de circulación de virus y poder respetar las distancias sociales que se aplicaban. Todo ello en 2021.

A todo esto, vale aclarar que se buscaba que el proceso de votación sea más ágil. Por eso se mantendrá.

Habrá en todo el país cerca de 17 mil lugares para sufragar y en cada uno se mantendrá la distribución de ocho mesas. En cada mesa votan hasta 350 personas. En las elecciones anteriores a la pandemia los lugares de votación eran 14.500.

Otra cuestión tiene que ver con la virtualidad. En 2021 tanto los reclamos de ciudadanos, como los trámites de partidos políticos (por ejemplo, la presentación de listas de candidatos para los distintos cargos), las excusaciones de las autoridades de mesa y hasta sus capacitaciones se hicieron de manera digital. El objetivo también fue evitar la circulación de gente.

También se mantendrá todo el proceso que se aplicó para la designación de autoridades de mesa: nombramiento en un mayor plazo y la convocatoria de más personas para armar una suerte de banco de suplentes ante eventuales excusaciones. Para eso se designó a una autoridad más por mesa.

Lo que entonces podía ocurrir era que una persona que había sido designada autoridad de mesa dos días antes de la elección tuviese que aislarse por ser positiva del virus o haber tenido contacto, lo que le impedía cumplir la función. Como la decisión de armar un banco de suplentes evitó la habitual situación de que cueste abrir las mesas por las faltas de autoridades, se mantuvo para este año.

Lo único que ya no regirá es el protocolo sanitario. En la elección de hace dos años las mesas de votación tenían alcohol en gel y se recomendaba a los votantes no cerrar el sobre con saliva. Todo eso no tendrá vigencia.

Tampoco la figura del facilitador sanitario que en cada escuela cumplía la función de controlar que se cumplan los protocolos de salud.